Casola, i carri allegorici sfileranno il 25 aprile e in notturna il 4 maggio

Sono state fissate le date delle due giornate principali della Festa di Primavera a Casola Valsenio. La prima è giovedì 25 aprile, quando i carri di gesso e di pensiero sfileranno in diurna per le vie e le piazze del centro storico. I tre giganti di gesso si mostreranno poi in notturna sabato 4 maggio, sotto giochi di luce e riflettori che ne esalteranno ancor di più le forme architettoniche, accompagnati da musiche evocative legate alle allegorie e ai temi rappresentati.

A conclusione della sfilata notturna sarà premiato il carro vincitore con una grande festa fino al mattino.

In programma per sabato 20 aprile la salita dei carri dal cantiere al centro del paese, dove sosteranno fino alla sfilata. Il 6 aprile, nel parco delle Erbe e dei Frutti Dimenticati, accanto all’area dove vengono costruiti i carri allegorici, si terrà ’Cantieri’, festa di autofinanziamento di Carri Aps, associazione delle Società costruttrici. Il programma prevede stand gastronomico a pranzo, estrazione dell’ordine di partenza dei carri alle 16.30 e alle 12 musica con il Duo Buo.