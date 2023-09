Casola, i sessant’anni degli scout. Weekend di festa dopo le calamità

Nel fine settimana – sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre – il gruppo scout di Casola Valsenio celebrerà i suoi sessant’anni di vita, manifestazione prevista a maggio e rinviata per il maltempo e le frane. La presenza degli scout ha avuto un ruolo importante nel campo dell’associazionismo e delle attività giovanili, oltreché allargato le iniziative alla cultura e agli aspetti sociali e ricreativi del paese collinare. In 60 anni sono alcune centinaia i giovani casolani che nello scoutismo hanno trovato occasioni di socializzazione, crescita culturale e divertimento, ispirandosi a valori sociali e religiosi. Molti di loro, insieme alle famiglie, si ritroveranno nel fine settimana per partecipare ad una serie di iniziative a partire dalle 16 di sabato nella sala ‘Don Guidani’ dove è stata allestita una mostra sui 60 anni di vita dello scoutismo casolano. Alle 18.15 è previsto un incontro agli Olmatelli in occasione dell’intitolazione della pista ciclabile a Robert Baden Powel, fondatore dello scoutismo. Seguirà una cena al sacco che si concluderà con un fuoco di bivacco. Domenica si riprenderà alle 9 con una serie di giochi nel parco Pertini, seguita alle 12 dal pranzo gestito dal Clan nella tensostruttura. Alle 15.30, nel parco Cavina si terrà la benedizione dell’immagine mariana destinata ad un pilastrino e, di seguito, la celebrazione della messa e i saluti finali tra i partecipanti uniti nel "grande cerchio".

Oggi il gruppo scout di Casola, che aderisce all’Agesci, conta circa 80 associati tra lupetti e lupette dagli 8 agli 11 anni, esploratori e guide dai 12 ai 16 anni, rover e scolte dai 17 ai 20 anni e la comunità capi. Nel fine settimana si ritroveranno con i ‘vecchi’ scout, come Alessandro Righini, tra i fondatori dello scoutismo casolano e ancora figura di riferimento. "Il nostro gruppo – ricorda Righini – è nato in modo spontaneo da una decina di ragazzini legati da una forte amicizia ed assetati di avventure. Nel maggio del 1963 ottenemmo il riconoscimento da parte dell’Associazione scout cattolici italiani, seguito, dopo due anni, da un reparto femminile. Visto lo scarso numero degli aderenti maschi e femmine, si decise di svolgere attività insieme, mettendo in campo un esperimento pilota che aveva pochi precedenti". Quali le esperienze più significative, al di là delle normali attività? "Senz’altro la partecipazione alla ricostruzione al seguito di alcuni terremoti, come nelle Marche e in Friuli. Localmente mi piace ricordare la pubblicazione, dal 1967, de ‘Lo Specchio’, una rivista composta e stampata in proprio con finalità educative in modo da stimolare i giovani ad interessarsi dei problemi e dei temi della comunità casolana. È stata una bella esperienza, che è in fase di rinnovamento con lo stesso spirito e finalità".

Beppe Sangiorgi