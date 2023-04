Casola, il carro della società Sisma si blocca nella strettoia di ’Buscò’

Sabato sera, nel corso del trasferimento dei carri allegorici di Casola Valsenio dal cantiere al luogo di partenza della sfilata prevista per oggi pomeriggio, il carro della società Sisma è rimasto incastrato tra due case nella strettoia di ‘Buscò’.

Qualche volta è successo di dover tagliate una piccola sporgenza o lasciare una strisciata nel muro, ma in 120 anni di storia dei carri non c’è mai stato un intoppo del genere. Che ha bloccato la strada principale del paese dalle 21 a quasi mezzanotte al punto di non permettere il transito dei pedoni e tanto meno delle auto. Che hanno imboccato due percorsi alternativi: uno lungo il Parco Fluviale e l’altro verso il colle, mentre per i pedoni bastava aggirare il caseggiato.

L’intoppo è avvenuto alla presenza di centinaia di persone, tra costruttori dei carri e curiosi che ogni anno si affollano davanti alla strettoia per assistere al passaggio. Basterebbe realizzarli rispettando le misure previste dalla Pro Loco o tenendosi un mezzo metro più stretti, ma allora finisce lo spettacolo. Perché il passaggio dei mastodontici carri nella strettoia è orami considerato uno spettacolo con discussioni a non finire tra chi afferma "Ce la fa!" e chi ribatte "Non ce la fa!". L’altra sera il carro della Sisma non ce l’ha fatta, se non dopo il taglio di uno spigolo da una parte e ‘l’affettamento’ dalla cima alla base di uno spigolo dall’altra parte. La Pro loco ha convocato i rappresentanti delle tre società costruttrici, riunite nell’Associazione "Carri – Aps" per fare il punto sull’accaduto.

"È stata subito scartata l’ipotesi di una squalifica – riferisce l’assessore Flavio Sartoni, rappresentante del Comune nella Pro Loco – sia per la volontà di tutte le società grazie all’Associazione che ha stemperato le rivalità e sia perché il regolamento stabilisce norme per la sfilata, ma non per il trasferimento. Si è convenuto che la Sisma sistemerà il carro mantenendo le misure risultanti dopo i tagli in quanto, a festa finita, dovrà di nuovo attraversare la strettoia. Inoltre è stata decisa per il prossimo anno la costituzione di un organismo tecnico che valuterà le misure dei carri prima di iniziare il trasferimento".

Oggi la festa comincerà fin dal mattino e alle 11.30 aprirà lo stand gastronomico. Alle 14,30 è in programma un concerto delle bande ‘A. Venturi’ di Casola, Banda del Passatore di Brisighella e Premiata Filarmonica di San Miniato (PI) che, secondo, la tradizione, accompagneranno i tre carri che inizieranno a sfilare alle 15.30.

Beppe Sangiorgi