Casola, la visita degli amici di Albinea: "Vi aiuteremo"

Una delegazione del Comune di Albinea, centro di novemila abitanti nell’area collinare di Reggio Emilia, ha fatto visita ieri al Comune di Casola Valsenio per concordare una forma di aiuto materiale a fronte delle frane che hanno sconvolto il territorio. La presenza della delegazione reggiana nasce dal servizio civile che Nico Giberti, sindaco di Albinea dal 2014, fece negli anni ’90 a Casola. Da allora sono stati realizzati scambi culturali e turistici tra i due Comuni che hanno rinsaldato rapporti di amicizia e di collaborazione. Così che, in seguito alle notizie giornalistiche del disastro idrogeologico che ha colpito Casola Valsenio, nei cittadini di Albinea è nato il desiderio di aiutare il comune romagnolo. Un desiderio del quale si è fatta portavoce la delegazione formata dal sindaco, dai quattro assessori e da altri, tra cui l’ex deputata Antonella Incerti, già sindaca di Albinea. I quali, preso contatto con il sindaco Giorgio Sagrini e il vicesindaco Maurizio Nati, hanno effettuato un sopralluogo sulla imponente frana delle Case Bruciate e in municipio hanno assistito alla proiezione di immagini e video sulle aree franate. "È stata una visita molto proficua – ha commentato il sindaco Giberti – perché abbiamo potuto prendere atto della situazione in cui si trova il territorio di Casola, più grave del previsto, e soprattutto è stato possibile concordare con gli amministratori casolani una forma concreta di aiuto che consisterà nella donazione di un mezzo fuoristrada che sarà molto utile per il futuro lavoro sulle strade comunali. Già il 15 giugno, in occasione della Festa del Lambrusco di Albinea, la Pro Loco organizzerà una cena il cui ricavato concorrerà all’acquisto del mezzo, come le successive iniziative che metteremo in campo, sicuri che i nostri concittadini risponderanno positivamente." Beppe Sangiorgi