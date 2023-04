Casola, monte Battaglia si rifà il look Sotto i ferri Rocca e monumento

A Monte Battaglia, in Comune di Casola Valsenio, inizieranno a breve i lavori di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione architettonica dei resti della rocca e dell’area monumentale che ricorda i combattimento svolti su quest’altura nell’autunno del 1944 tra partigiani, fanti americani e soldati inglesi, da una parte, e le truppe germaniche dall’altra. Il costo dell’intervento, interamente finanziato dal Gal l’Altra Romagna, prevede una spesa di 100.000,00 euro. È già stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori, che saranno svolti dalla ditta Zambelli di Galeata, nel Forlivese, specializzata nel recupero e ristrutturazione degli edifici storico-culturali. I lavori inizieranno a breve e se ne prevede la conclusione entro il prossimo mese di agosto. In modo da poter tenere l’inaugurazione in occasione della manifestazione che si svolge annualmente a Monte Battaglia a cura dell’Anpi casolana, fissata per domenica 4 settembre.

"Il progetto di valorizzazione di Monte Battaglia – spiega Maurizio Nati, assessore comunale ai Lavori Pubblici – è volto ad incrementare l’attrattività del territorio con un potenziale aumento del flusso turistico e degli escursionisti in quanto si può ipotizzare un utilizzo più ampio e continuativo, che ne consenta la fruizione per tutto l’anno". Quali sono in sintesi gli interventi? "Attualmente la torre non è visitabile a causa del degrado", precisa Nati. E spiega: "I lavori permetteranno l’accesso del pubblico al piano d’ingresso e il recupero funzionale del resto. I piani superiori saranno interessati da lavori di messa in sicurezza, sostituzione di materiali, e maggiore funzionalità con possibilità di accesso ai soli addetti alla cura del sito. Nel locale seminterrato, sarà installato un sistema di riproduzione audio dei suoni delle battaglie che si sono succedute dall’origine della Rocca fino alla battaglia del 1944. Tre voci narranti racconteranno dal punto di vista della torre ((la torre bambina, la torre matura, la torre vecchia) la storia millenaria di un teatro di guerra diventato ora luogo di pace e di fratellanza tra i popoli". Quali lavori sono invece previsti all’esterno? L’assessore risponde che "s’interverrà con il consolidamento dei conci di pietra che, per effetto del dilavamento del materiale, si stanno distaccando, creando possibili pericoli a chi costeggia la torre. Per analoghi motivi di sicurezza, ed anche di decoro, saranno sostituite alcune parti delle mattonelle che si trovano sotto il monumento di Davide e Golia con materiale resistente al gelo".

Beppe Sangiorgi