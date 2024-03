Casola, rinviata la festa del tartufo. Sarà domenica 24 marzo

Rinviata a causa del maltempo la festa del tartufo, che doveva tenersi oggi a Casola Valsenio. È stata spostata a domenica 24 marzo, sempre con lo stesso programma. Alle 9 la giornata inizia col ritrovo al parcheggio del cimitero per il trekking di primavera ’Tra arenarie, marne e gessi’, con partenza alle 9.30, accompagnati dalla guida speleologica Andrea Benassi. Intanto alle 10 in centro storico apre la mostra mercato del tartufo, seguita alle 11.30 dallo stand gastronomico tra viale Neri e largo Nembrini. Dalle 14.30 al parco Cavina ci sono una dimostrazione di ricerca del tartufo con i cani e una gara a tempo tra tartufai casolani mentre in piazza Sasdelli dalle 15 si terrà il laboratorio sul legno per i bambini ’I gufetti di primavera’ e dalle 16 si balla con ’Fragole e tempesta’. Infine alle 18 alla sala Spadolini dei Vecchi Magazzini (via Fondazza 31) la guida Andrea Benassi racconterà le spedizioni speleologiche tra Grecia e Albania.