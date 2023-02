Casola, ripartono i lavori per il campo sportivo

Il sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Nati, hanno incontrato i dirigenti dell’Associazione calcio Nuova Casola Asd, per valutare lo stato dei lavori e la loro prosecuzione riguardo al nuovo impianto sportivo della Furìna, che sostituisce quello franato nel fiume esattamente otto anni fa. Inoltre è stato concordato con l’Associazione calcio, di fare dei sopralluoghi periodici nel cantiere, per verificare l’andamento dei lavori. "Si è anche convenuto – afferma il vice sindaco Nati – di rendere pubblico il cronoprogramma dei lavori, concordato con la ditta appaltatrice Icores, che prevede la conclusione nella prima metà del prossimo mese di settembre. Saranno fatti sopralluoghi il cui esito sarà comunicato alla cittadinanza, mentre informazioni in merito verranno inserite, insieme alla documentazione fotografica, nella sezione del sito del Comune di Casola dedicata al nuovo campo sportivo".

Qual è la situazione attuale?

"I lavori di costruzione del nuovo impianto riprenderanno a inizio marzo dopo la sospensione per cause legate alle condizioni meteorologiche e alla difficoltà a reperire sul mercato alcuni materiali. A oggi, sono stati effettuati gran parte dei movimenti terra, realizzate le fondazioni e i pilastri della palazzina spogliatoi. Sono stati valutati alcuni miglioramenti con un incremento dei costi che sarà inserito in una variante in corso d’opera, sottoposta all’approvazione del Con".

Quali sono le tappe più importanti?

"Nel mese di marzo – afferma Nati – proseguirà la costruzione della palazzina degli spogliatoi; il mese dopo sarà dedicato all’impianto fognario delle acque nere e allo smaltimento delle acque meteoriche; a fossi, drenaggi e impianto di irrigazione del campo a undici. A maggio è prevista la semina del campo e l’avvio delle recinzioni che proseguiranno nel mese successivo, insieme alla pavimentazione e ai rivestimenti della palazzina spogliatoi. A luglio è in programma la posa degli infissi, delle porte interne, finiture e tinteggiatura della palazzina degli spogliatoi e la sistemazione dell’area di parcheggio e pedonale; ad agosto sarà completata la palazzina spogliatoi e la recinzione, così che, entro la metà di settembre, si prevede lo sgombero del cantiere e l’agibilità dell’impianto".

Alla luce di tale programma, anche l’Associazione calcio ha fatto i propri passi. "L’importante – afferma il presidente Claudio Cantoni – è che il lavoro venga bene, anche se si va un po’ più avanti. Tanto la prima squadra potrà essere formata solo per il campionato 2024-2025, mentre le squadre degli Allievi, Esordienti e Pulcini continueranno ad usufruire per qualche mese in più del campo di Borgo Rivola e i bambini dei Primi calci e i Pulcini continueranno a giocare nel campo del Parco Pertini".

Beppe Sangiorgi