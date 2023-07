Casola, si lavora per tornare alla normalità

L’Unpli, l’Unione nazionale Pro loco d’Italia, ha assegnato alla Pro Loco di Casola Valsenio e di altri comuni, tra cui Riolo Terme, Castel Bolognese e Sant’Agata sul Santerno, una targa di riconoscimento "per l’impegno profuso durante gli eventi alluvionali nei territori dell’Emilia-Romagna del maggio 2023". A Casola Valsenio la targa è stata consegnata nelle mani del presidente della Pro Loco, Bruno Boni, da Massimiliano Falerni, presidente regionale dell’Unpli che il 17 giugno aveva accompagnato il presidente nazionale Antonino La Spina in una visita nei comuni colpiti da frane o alluvioni. Il 17 giugno erano a Casola Valsenio dove, accompagnati da Bruno Boni, hanno incontrato la giunta comunale e presa visione della situazione disastrosa del territorio a causa delle frane, degli interventi in atto e dell’accoglienza di sfollati e soccorritori da parte della Pro loco in collaborazione con altre associazioni. "Dopo quella visita a Casola e negli altri comuni colpiti, a favore dei quali l’Unpli ha attivato una raccolta fondi pochi giorni dopo nubifragio – afferma Massimiliano Falerni – è stato deciso di assegnare un riconoscimento alle Pro Loco per l’impegno profuso. Un impegno apprezzato anche dal dipartimento della Protezione Civile nazionale che ha convocato a Roma i vertici dell’Unpli e i presidenti delle Pro Loco delle zone colpite di Romagna, Marche e Toscana per fare il punto sulla convenzione con l’Unpli che rende organica l’attività delle Pro Loco nelle emergenze". Attività che per quanto riguarda la Pro Loco di Casola Valsenio è stata indirizzata, d’intesa con il Comune, verso l’accoglienza a favore dei soccorritori e dei cittadini che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. "Insieme ad altre associazioni casolane – spiega Bruno Boni – abbiamo provveduto da metà maggio alla preparazione dei pasti per sfollati e soccorritori nella tensostruttura permanente dotata di cucina e di un ampio spazio per i commensali, nata per la promozione territoriale e a supporto alla Protezione civile. Qui, nelle prime settimane di emergenza abbiamo messo in tavola oltre 300 pasti giornalieri che nel corso di due mesi sono via via diminuiti fino ai quasi 150 di oggi e così sarà fino al 28 luglio".

Attualmente, oltre ai vigili del fuoco volontari e agli agenti della Polizia locale di varie parti d’Italia, sono operativi nel territorio di Casola Valsenio 12 vigili del fuoco dalla Lombardia e da Savona per il movimento terra, nove dall’Abruzzo per il taglio degli alberi, cinque da Modena per il coordinamento, due da Padova per l’officina mobile e due dall’Umbra per i rilievi topografici. Sono inoltre presenti dieci militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore con quattro camion per il trasporto terra. Inizialmente erano nove i mezzi che hanno ‘spostato’ la montagna di terra franata sulla Provinciale 306 in località Case Bruciate. Terra che era sta accantonata nella zona industriale e che ora viene spostata in località Gallisterna, in comune di Riolo Terme, con un impegno continuo, anche nel pomeriggio di ieri, sotto un sole cocente, insieme ai vigili del fuoco.

Beppe Sangiorgi