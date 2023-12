Casola, si rifanno i sentieri. Venti volontari al lavoro

Nel territorio di Casola Valsenio i volontari stanno lavorando per ripristinare sentieri e stradelli interrotti dalle innumerevoli frane del maggio scorso. Sono interventi importanti per l’economia turistica locale, in quanto sono percorsi frequentatissimi da camminatori e appassionati di mountain bike per l’aspetto coinvolgente dei percorsi e la bellezza del paesaggio in cui si snodano. I volontari avevano già cominciato a intervenire mesi fa ma erano solo cinque o sei, per cui i lavori procedevano molto a rilento, potendo utilizzare solo zappe, picconi, badili e motosega. Essendo vincolati nell’impiego solo di quel tipo di attrezzature, era necessario aumentare il numero dei volontari. E così è avvenuto: ora sono impegnati, soprattutto nei weekend, oltre venti volontari tra la Cittadinanza attiva casolana, i ciclisti di Casola e Riolo, i motociclisti casolani e i camminatori del Gruppo Scarpantibus.

Ottenuto il permesso dei carabinieri forestali, vengono utilizzati rami e fusti degli alberi caduti per realizzare staccionate di contenimento che permettono di rendere agibili e consolidare i sentieri spesso con un nuovo tracciato. Sono interventi che richiedono tempo e fatica dovendo operare quasi sempre in condizioni precarie dovute a forti pendenze, terreno scivoloso, alberi e sterpaglie. Gli interventi sono iniziati dai percorsi più battuti tanto che è capitato, pur essendo inverno, di vedere arrivare ciclisti che hanno dovuto invertire la marcia. È stato reso fruibile il sentiero di Monte Cece e Monte della Vecchia lungo lo spartiacque tra il versante destro della valle del Senio e quello sinistro della Sintria. Sistemato anche il sentiero che da Monte Scappa porta a Monte Battaglia nel versante sinistro del Senio e si è intervenuto sul Sentiero della Pace che da Monte Fortino porta al Passo del Prugno, sul confine con Fontanelice e la vallata del Santerno. Lungo lo spartiacque tra le due vallate le squadre casolane si sono trovate a lavorare su tracciati comuni con un gruppo di Fontanelice – gli amici dell’Enduro Motor Valley – che sta intervenendo sulla destra del Santerno.

Beppe Sangiorgi