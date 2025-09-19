Casola, spostato don Euterio. Fedeli arrabbiati

Il vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti, ha provveduto ad alcuni spostamenti di parroci nell’ambito della diocesi, che comprende anche una parte del Lughese e del Faentino. Don Fabio Gennai lascia Santo Spirito e Zello per diventare il nuovo arciprete di Massa Lombarda il cui titolare, don Pietro Marchetti, sarà il nuovo parroco di Croce in Campo. Parrocchia che sarà lasciata da don Natale Tomba per trasferirsi a Casola Valsenio, dove è molto conosciuto, al posto di don Euterio Spoglianti che prenderà possesso della parrocchia imolese di Santo Spirito. A Casola Valsenio, il trasferimento di don Euterio, presente da 15 anni, non è stato preso bene da una parte dei parrocchiani che hanno indetto un incontro col vescovo svoltosi in ‘terreno neutro’ cioè nella parrocchia di Baffadi "per discutere della decisione già presa sul trasferimento di don Euterio". Monsignor Mosciatti ha motivato la sua decisione esponendo la difficile situazione della diocesi: "Mancano i preti e di quelli presenti molti sono anziani per cui, con i trasferimenti ho cercato un aggiustamento, assegnando ai parroci più giovani le parrocchie con più fedeli". Com’è appunto il caso dell’avvicendamento tra don Euterio e il più anziano don Natale. Alcuni parrocchiani casolani si sono però detti contrari al trasferimento di don Euterio, sia perché conosce l’ambiente grazie alla lunga permanenza, sia per le attività che segue, tra cui la gestione del molto frequentato ostello degli Olmatelli e gli interventi sull’ex convento dei frati. A sua volta, Alessandro Righini, figura di riferimento dello scoutismo cattolico casolano, ha espresso il pensiero di molti compaesani: "Siamo dispiaciuti che don Euterio se ne vada, ma comprendiamo la situazione esposta dal vescovo. Diamoci da fare per aiutare i parroci, sperando in un incremento di religiosi e di loro coadiutori".

Nel prosieguo della discussione si è levata una voce femminile che ha sconcertato i presenti screditando l’operato di don Natale, subito ripresa dal vescovo Mosciatti e smentita poi dai commenti sui social dei parrocchiani imolesi di don Tomba. Ha scritto A. Manzani: "Don Natale Tomba è una perla all’interno del presbiterio imolese. Sempre pronto all’ascolto di chiunque chieda il suo aiuto, Casola può davvero ringraziare il Signore per questo dono". Gli fa eco P. Spagnuolo: "Sono fortunati a Casola, come lui se ne trovano pochi di preti". E ancora M. Morara: "Nessun dubbio che sia un prete speciale, che sicuramente sarà un vero buon pastore anche a Casola, che amerà tutti e sarà amato da tutti, superando ogni difficoltà e fatica". Che di certo non mancheranno perché, così come don Euterio, oltre alla parrocchiale del capoluogo dovrà svolgere il ruolo di amministratore delle parrocchie di Renzuno, San Rufillo, Valsenio, Baffadi, Budrio, Rivacciola e Sant’Apollinare.

Beppe Sangiorgi