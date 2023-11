Casola Valsenio, lavori sulle strade: "Ma molti slittano al prossimo anno"

"Ogni sera, prima di andare a letto mi affaccio per verificare le condizioni del cielo; se è nuvoloso la domanda che mi faccio è sempre quella: cosa succederà stanotte?", confida Maurizio Nati, vicesindaco di Casola Valsenio che dal 16 maggio segue tutti gli aspetti operativi per il ripristino del territorio sconquassato dalle frane. E prosegue: "Ora c’è pure la preoccupazione di dover affrontare la stagione invernale, anche se il territorio non ha registrato danni rilevanti in occasione del forte temporale di una decina di giorni fa grazie ai lavori intrapresi fino ad ora. Delle donazioni per 150mila euro, circa 60mila sono a disposizione per futuri interventi, mentre con gli altri 90mila siamo intervenuti sulle strade comunali, liberando i fossi e pulendo gli attraversamenti tombinati per limitare la presenza dell’acqua piovana sulla carreggiata. Bisogna però dire che la somma impiegata è largamente inferiore alle necessità per cui non possiamo dormire tranquilli perché in ogni momento possono verificarsi piogge imprevedibili per intensità e durata". Riguardo ai contributi governativi qual è la situazione? "A settembre – risponde Maurizio Nati – il commissario alla ricostruzione Figliuolo ha assegnato al Comune di Casola Valsenio la somma di circa 2,5 milioni di euro per i lavori di somma urgenza destinati alle ditte private di movimento terra che hanno operato per un paio di mesi dopo il verificarsi delle frane, insieme alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e al Genio militare e al personale del Comune della Provincia. Poco tempo fa, su nostra richiesta, il commissario Figliuolo ci ha assegnato due milioni per la messa in sicurezza delle strade comunali che presentano ancora una forte criticità per il rischio di frane che potrebbero precipitare sulla carreggiata e per la presenza di smottamenti che hanno creato dei pericolosi vuoti sottostrada. Ma i lavori potranno essere avviati solo nei primi mesi del prossimo anno in quanto dobbiamo provvedere alla realizzazione dei progetti e all’affidamenti dei lavori alle ditte specializzate".

Il Comune sarà anche chiamato ad una prima verifica delle domande presentate dai privati per l’assegnazione di contributi a fronte dei danni subiti in occasione del maltempo del 16 e 17 maggio. Domande compilate ai sensi dell’ordinanza del commissario straordinario del 25 ottobre scorso nella quale sono stati fissati i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi.

Beppe Sangiorgi