Casola Valsenio, va fuori strada e si ribalta con la Jeep

Casola Valsenio (Ravenna), 9 marzo 2025 – I vigili del fuoco, con diversi mezzi, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in località Prugno a Casola Valsenio. In un primo momento sembrava che un’auto fosse precipitata in un dirupo, fortunatamente invece si trattava di un incidente stradale con una Jeep guidata da una donna anziana che è rimasta ferita ma non grave, in corrispondenza della chiesa di Prugno.

Il mezzo intorno alle 18 ha imboccato una strada interpoderale, in discesa, che si diparte dalla Provinciale 70 ‘Strada della lavanda’, che porta a Fontanelice. A un certo punto, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, la Jeep con alla guida la donna si è ribaltata finendo su un fianco.

L’anziana è rimasta incastrata all’interno del mezzo ma appariva vigile e rispondeva ai soccorritori. È stata liberata dopo tre quarti d’ora di intervento dei vigili del fuoco e caricata su una ambulanza verso l’ospedale.

L’anziana è residente insieme al marito a Casola in quanto hanno dovuto abbandonare la loro abitazione raggiungibile dalla Provinciale 70 a causa delle frane del maggio 2023. Probabilmente si era recata a sfamare gli animali ancora presenti nella casa colonica.