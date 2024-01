Casola, via Matteotti chiusa da 9 mesi. Cedimenti in un’antica abitazione

Sono quasi nove mesi che è chiusa al traffico via Matteotti, la strada principale che attraversa il centro storico di Casola Valsenio. Una situazione che crea disagi ai cittadini e difficoltà economiche agli esercizi commerciali della zona. La chiusura della strada, a parte uno stretto passaggio pedonale, fu decisa dai Vigili del Fuoco nell’aprile scorso per il cedimento di un solaio di un’antica casa di tre piani disabitata da una decina d’anni e già tamponata tre anni fa con contrafforti di legno a sostegno della facciata stretta tra altre abitazioni che fiancheggiano la via. La questione si trascina, senza una soluzione, da diversi anni tra l’Amministrazione comunale e il proprietario, residente nel Veneto. Tre anni fa il Comune con un’ordinanza impose alla proprietà di mettere in sicurezza l’edificio mediante l’accertamento di un tecnico che portò alla realizzazione della struttura esterna di contenimento. "In seguito al nuovo cedimento dell’aprile scorso dovuto al progressivo degrado delle parti murarie – spiega Maurizio Nati, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica – abbiamo emesso un’ulteriore ordinanza nei confronti del proprietario, chiedendo il sopralluogo di un tecnico che accerti e certifichi la stabilità dell’edificio verso la strada e i caseggiati a fianco, in parte abitati. Purtroppo l’ordinanza, i cui tempi si sono allungati a causa del disastro ambientale di metà maggio, ma che è comunque scaduta nello scorso ottobre, non è stata seguita da alcun intervento. Consci dei disagi che provoca lo stallo della situazione abbiamo incontrato più volte la proprietà sollecitandola ad intervenire sulla struttura in modo da liberare la strada, ma il proprietario ha dichiarato ogni volta di essere nell’impossibilità economica di intervenire trattandosi di un intervento molto costoso". E allora? "Abbiamo interpellato diverse imprese edili per un eventuale intervento di ristrutturazione per ricavare appartamenti, ma non c’è stato un riscontro positivo perché oggettivamente a Casola il mercato immobiliare è fiacco".

Non potrebbe intervenire il Comune per poi rivalersi sulla proprietà? "È possibile – precisa Nati – ma solo se saremo costretti, rivalendoci poi sulla proprietà, perché l’intervento è molto impegnativo e gravoso economicamente in rapporto al bilancio, né possiamo accedere a mutui in quanto si tratta di una proprietà privata". Cittadini ed esercenti sono però sempre meno disposti a tollerare una situazione di disagio, di intralcio alle attività e anche di degrado del centro storico. "Consapevoli di ciò, come ulteriore tentativo, ci siamo rivolti al prefetto di Ravenna affinché convochi un incontro tra la proprietà e i dirigenti degli uffici tecnici preposti a seguire l’iter previsto dall’ultima ordinanza emessa e non rispettata". Beppe Sangiorgi