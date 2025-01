Casolana, entro l’anno lavori sulla maxi frana

Una decina di giorni di isolamento. Poi un percorso aperto nella devastazione di detriti e fango che era diventata la Casolana: un pezzo di strada da percorrere a piedi, con studenti e lavoratori scortati dai vigili del fuoco. E infine la riapertura alle auto, dopo un primo intervento per ricostruire la carreggiata là dove la frana l’aveva inghiottita. Ora sulla Casolana alle porte di Baffadi stanno per partire lavori da un milione e mezzo: una cifra, finanziata grazie ai fondi del commissario per l’emergenza alluvione, che comprende una serie di interventi che mirano a mettere in sicurezza la zona in maniera più stabile. Tenendo comunque a mente che il versante collinare in questione, colpito dalla maxi frana nel disastro del 16 maggio 2023, "è caratterizzato da una naturale predisposizione al verificarsi di fenomeni per scivolamento traslativo su piano di strato" e che "non è possibile escludere il verificarsi di ulteriori fenomeni". Tant’è vero che nella loro relazione i tecnici rilevano come nell’area ripristinata già ora, a distanza di un anno e mezzo dai primi lavori, "si sono innescati processi erosivi che hanno prodotto incisioni, anche profonde, del deposito detritico accumulato e riprofilato". Proprio per questo servono i lavori, che "hanno lo scopo di stabilizzare il detrito superficiale depositato dall’evento" e a cui si accompagnerà "un sistema di monitoraggio geotecnico al fine di valutare eventuali fenomeni in atto e una loro riattivazione". Si mette in sicurezza il più possibile, ma il comportamento di collina e meteo resta imprevedibile.

Il maxi progetto prevede più interventi: riprofilatura del versante per diminuirne la pendenza media, regimazione delle acque superficiali con un sistema di fossi e canali, cinque trincee drenanti e pulizia del materiale sciolto, un nuovo attraversamento stradale più efficiente per le acque meteoriche e la riprofilatura del versante a valle della Casolana, già utilizzato come deposito del terreno franato e che verrà nuovamente usato a questo scopo. "Abbiamo approvato il progetto esecutivo, sta per andare a gara – spiega Paolo Nobile, dirigente del settore Viabilità della Provincia –. Entro il 2025 i lavori saranno finiti".

E non solo quelli sulla Casolana, ma anche quelli in corso o in partenza su buona parte delle grosse frane collinari che coinvolgono le Provinciali: come il maxi intervento da 3 milioni e 390mila euro per la provinciale 63 Zattaglia: "Lì c’è una frana immensa che ha spazzato via una montagna. La conferenza dei servizi per quell’intervento è terminata ieri (mercoledì per chi legge, ndr) – prosegue Nobile – e del resto in quella strada ci sono 50 frane. Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo con le ditte sulla provinciale 63 Zattaglia e sulla provinciale 70 Prugno. A San Cassiano, sopra a Brisighella, i lavori sono già in corso". In tutti e tre i casi, come per la Casolana, la fine dei cantieri è prevista entro quest’anno. "Gli unici lavori per cui manca ancora il progetto – aggiunge Nobile – sono quelli per la variante di Borgo Rivola, dove comunque le prove geotecniche e geologiche di laboratorio sono terminate: siamo a buon punto".

La cosiddetta ’ordinanza 13’ della struttura commissariale, che ha fornito i primi fondi agli enti pubblici, ha destinato alla Provincia 30 milioni: "Gli interventi sono 45 e di questi 10 sono grossi, con un quadro economico sopra ai 2 milioni – conclude Nobile –. Tra questi 9 sono stati aggiudicati, le gare sono in corso o partiranno a breve. Siamo a buon punto. Ed è un bel risultato al quale il personale dei nostri uffici ha lavorato molto e bene".

Sara Servadei