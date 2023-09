Casolana–Riolese termineranno i lavori

Termineranno oggi i lavori, a cura della Provincia di Ravenna e del valore di circa 100mila euro, per ripristinare completamente la viabilità della strada provinciale 306R Casolana – Riolese tra Castelbolognese e Riolo Terme, in particolare all’altezza del chilometro 4,9 in corrispondenza di via Zinzalina. Si tratta del completamento del primo intervento di somma urgenza eseguito a maggio, che aveva comportato l’istituzione del senso unico alternato. Ora verrà tolta la condotta di attraversamento in lamiera ondulata sottostante la strada, danneggiata dall’alluvione, che sarà sostituita con elementi in calcestruzzo prefabbricato e verrà ripristinata la circolazione a doppio senso. "Anche in questo caso – dice il presidente della Provincia Michele de Pascale – la spesa è stata anticipata dalla Provincia. È senz’altro molto positiva la notizia che lo Stato rimborserà tali interventi, ma ribadisco che è altrettanto fondamentale che il Governo preveda procedure semplificate e la possibilità per gli enti locali di potenziare gli organici per i prossimi 2 anni"