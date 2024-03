Cassa di Ravenna, un patto con Sace

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, rafforza l’intervento a sostegno dell’economia e di tutte le imprese che investono grazie a una nuova convenzione con Sace, società specializzata nel sostegno alle imprese anche mediante la concessione di garanzie, partecipata dal ministero dell’economia. "Grazie alla convenzione – si legge in una nota –, il Gruppo La Cassa di Ravenna può ampliare ulteriormente il supporto alle imprese del territorio che operano sui mercati globali, investono in transizione ecologica, infrastrutture, innovazione tecnologica e digitale, riduzione del rischio sismico-idrogeologico, sviluppo dell’impresa femminile, fornitura di produzioni destinate all’estero". Due in particolare le garanzie fornite, sia alle piccole e medie che alle grandi imprese, da parte di Sace: la Garanzia Green e la Garanzia Futuro.