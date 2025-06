Cassa di Ravenna, una filiale a due passi dal mare

Torna il servizio bancario in viale Volturno a Cervia. A due passi dal mare, dove l’assenza si sentiva, è arrivata la nuova filiale della Cassa di Ravenna. Ieri mattina, alla presenza di oltre 150 persone, è avvenuta l’inaugurazione della nuova filiale, benedetta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. "Inaugurare una filiale è un fatto importante, ma per la Cassa di Ravenna non è una cosa inusuale: è semplicemente la prova che la Cassa di Ravenna, che esiste da 185 anni, fa quello che dice, ovvero lascia la libertà alle persone di scegliere se servirsi degli strumenti digitali da casa o dal proprio ufficio oppure recarsi fisicamente in banca per avere anche un consiglio, per scambiare due parole e forse anche prendere il caffè con il direttore". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna Spa, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova filiale di Cervia, in via Volturno 110, a 260 metri dal lungomare, in una zona strategica per la città. Si tratta della sesta filiale della Cassa di Ravenna nel comune di Cervia dopo la sede in piazza Garibaldi, le due filiali di Milano Marittima, quella di Pinarella e di Pisignano, oltre alle limitrofe di Castiglione di Ravenna e di Savio di Ravenna.

Per la Cassa di Ravenna si tratta della filiale numero 137 a livello di Gruppo bancario, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, oltre a tre società di prodotti e servizi. Alla cerimonia sono intervenute tantissime autorità, dal presidente della Regione Michele de Pascale all’arcivescovo di Ravenna e Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, dal presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti al sindaco di Cervia Mattia Missiroli, alla presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli. Per la Cassa di Ravenna erano presenti anche il vicedirettore generale vicario Alessandro Spadoni e la vicedirettrice generale Miriam Lazzari, oltre al responsabile dell’area commerciale Matteo Ramilli, al direttore della nuova filiale Matteo Dellachiesa, al vice Marco Ghinassi e alla collega Martina Rossi. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è intervenuta la presidente Mirella Falconi Mazzotti. "La Cassa di Ravenna Spa, negli ultimi 5 anni, ha conseguito un utile netto superiore a 133 milioni di euro, distribuendo agli azionisti dividendi per più di 62 milioni e pagando imposte per quasi 50 milioni di euro" ha detto il direttore generale Nicola Sbrizzi.

i.b.