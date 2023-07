Cassa edile, fondo extra per fare ripartire le ditte

Una buona notizia per gli alluvionati della nostra provincia, associati alla Cassa Edile di Ravenna (680 imprese per 4.000 lavoratori). L’ente bilaterale privato ha infatti istituito un fondo straordinario di 600mila euro per il ripristino delle attività aziendali a favore dei lavoratori e delle imprese iscritte, che abbiano subìto danni alle proprie strutture ed attrezzature, tali da richiedere interventi di ripristino. Il contributo, al lordo di imposte previste dalla legge (23% per i lavoratori; 4% per le imprese), verrà riconosciuto ai richiedenti che abbiano sede aziendale nelle aree alluvionate indicate dal Dl n.61 del 1° giugno 2023.

Per avere accesso al contributo, l’impresa iscritta deve avere presentato denunce mensili alla Cassa Edile di Ravenna per tutte le mensilità, da ottobre 2022 a maggio 2023, ed essere in regola con i relativi pagamenti, almeno fino a tutta la mensilità di aprile. Salvo rimodulazioni da effettuare in corso d’opera, il plafond è equamente suddiviso fra lavoratori (300mila euro) e imprese (300mila euro). Sono previste tre tipologie di rimborsi: fino a 15mila euro per le imprese; fino a mille euro per i dipendenti; 20 euro al giorno di integrazione forfettaria salariale aggiuntiva alla Cassa integrazione alluvione, per i lavoratori che sono stati impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro. Le modalità di presentazione delle domande – moduli disponibili anche online sui siti dei sindacati, delle associazioni di categoria e della Cassa Edile – sono molto semplici. Si tratta infatti di una certificazione, corredata dall’elenco e dalla copia dei giustificativi di spesa. Per le imprese, le spese ammesse a rimborso sono quelle sostenute per il ripristino della sede aziendale o del deposito, e riguardano l’acquisto di arredi e di apparecchiature elettroniche d’ufficio in sostituzione di attrezzature alluvionate, il ripristino o la sostituzione dei macchinari edili, il ripristino di automezzi aziendali (soltanto riparazioni), gli oneri aggiuntivi dovuti alle operazioni legate alla accessibilità e all’agibilità di strutture produttive, come spurgo e pulizia degli ambienti.

Per i lavoratori dipendenti invece, tra le voci di spesa ammesse, c’è anche quella relativa alla eventuale rottamazione del proprio autoveicolo (fino ad un massimo di 500 euro). Per quanto riguarda l’integrazione forfettaria salariale, questa sarà erogata agli interessati direttamente dalla Cassa Edile di Ravenna, senza nessuna richiesta da presentare. Il termine per presentare le istanze è il 30 settembre, ma l’erogazione verrà effettuata in tempi rapidissimi. Si tratta di un segnale tangibile quello messo in campo dalla Cassa Edile che, già in epoca Covid, destinò 500mila euro a chi restò colpito e penalizzato dal lockdown. Una volta ricevute le domande di rimborso, queste saranno valutate in tempi rapidi e, se ritenute congrue, immediatamente liquidate.