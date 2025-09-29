Bologna, punto interrogativo

Cronaca“Vuole una cassa di frutta e verdura gratis?”. Ecco la nuova truffa, ma un’operatrice sociale sventa il raggiro
29 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
E’ successo presso le poste di Casalborsetti: due uomini si sono avvicinati a un 70enne che stava per cadere nella trappola, ma fortunatamente la presenza casuale della donna (impegnata in una campagna di prevenzione proprio sulle truffe) si è rivelata provvidenziale

Il tempestivo intervento di un’operatrice sociale ha consentito di sventare una truffa

Per approfondire:

Ravenna, 29 settembre 2025 – Il tempestivo intervento di un’operatrice sociale ha consentito di sventare una truffa ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato lo scorso venerdì mattina, quando presso l’ufficio postale di Casalborsetti due uomini a bordo di un furgoncino hanno avvicinato un signore sulla settantina, fingendo di conoscerlo e proponendogli una cassetta di frutta e verdura come omaggio. Una tecnica già nota per adescare persone, generalmente anziani, e chiedere poi denaro.

Colto di sorpresa dai modi calorosi e affabili dei due soggetti, il malcapitato non ha avuto la prontezza di negare di non conoscere i giovani, rischiando di cadere nella trappola. Per sua fortuna, l’intervento di un’operatrice sociale (casualmente presente alle poste) impegnata nel progetto Strùffati! Insieme per non cadere in trappola’, si è rivelato provvidenziale.

Riconoscendo immediatamente la dinamica della truffa (un copione tristemente noto nei percorsi di sensibilizzazione del progetto), è intervenuta con fermezza, invitando i truffatori ad allontanarsi e proteggendo il 70enne da un possibile raggiro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, che ha presidiato l'area al fine di scongiurare altre situazioni spiacevoli.

‘Strùffati’ è una campagna di sensibilizzazione e prevenzione promossa dal Comune di Ravenna e coordinata da Villaggio Globale Cooperativa Sociale in collaborazione con la Polizia Locale. Essa nasce come risposta concreta all’aumento dei raggiri e delle truffe, offrendo incontri informativi, materiali di prevenzione e la diffusione di consigli pratici per riconoscere e difendersi dai vari tipi di truffe.

Il progetto utilizza un approccio partecipato, coinvolgendo enti pubblici, operatori sociali e cittadinanza nel segno della sicurezza, della prevenzione e del supporto alle vittime. Anche quest’anno la campagna è realizzata grazie ai fondi del Ministero dell’Interno destinati alla prevenzione e al contrasto delle truffe perpetrate nei confronti delle persone anziane e non solo.

