Cassa, i canti dei bimbi dell’asilo

I bimbi della scuola dell’infanzia asilo Azzaroli in visita con canti e disegni alla filiale della Cassa di Ravenna di Sant’Agata sul Santerno riaperta dopo l’alluvione: qui nella notte tra il 16 e il 17 maggio l’esondazione del fiume non ha risparmiato praticamente nemmeno una casa. Ma Sant’Agata non si è mai arresa. I piccoli della scuola materna di Sant’Agata sono andati tutti assieme nella filiale della Cassa di Ravenna che era stata appena riaperta dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Hanno cantato cori, improvvisato una piccola festa, poi hanno realizzato disegni e altri lavori per celebrare questo momento.