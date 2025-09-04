Cassanigo, kermesse storica durante la Festa di San Luigi

Sabato 6 settembre, durante la Festa di San Luigi, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Cassanigo darà vita ad una kermesse storica per ricordare il suo passato. "Quest’evento – spiega Alfonso Nadiani studioso e cultore di storia romagnola – è stato organizzato in collaborazione con il Circolo Anspi di Cassanigo, col patrocinio del Comune di Cotignola e l’Associazione Senio River 1944 - 1945. Sarà – prosegue – un momento speciale, che ci permetterà di presentare il nostro ricchissimo calendario di attività per il periodo autunnale, ma sopratutto di ricordare e comprendere insieme la storia del nostro territorio, tutto questo grazie ad uno stupendo lavoro di squadra con realtà impegnate sul fronte della memoria".

Sabato pomeriggio, oltre all’esposizione di oggetti originali, la condivisione di storie e la vendita di libri sul passaggio del fronte, sarà possibile partecipare al ’Battlefield Tour’ su mezzi militari d’epoca originali assieme alle associazioni Gotica Romagna, Gotica Toscana e a collezionisti privati. Si tratta di un’opportunità davvero unica di visitare i luoghi dove tutto accadde nel 1944 - 45. A tutti i partecipanti verrà offerto dall’Azienda agricola Solaroli anche un aperitivo. La disponibilità dei posti è limitata: per partecipare sarà necessario prenotare al 338 8751513. Dalle ore 19 poi sarà aperto lo stand gastronomico del Circolo di Cassanigo per una cena a base di pasta, salumi, carne e contorni. Infine, dalle ore 20.45, avrà luogo la proiezione del video documento ’Operation Wowser’ a cura dello storico Marco Dalmonte dedicato ai terrificanti bombardamenti aerei sull’Emilia Romagna dell’aprile 1945 con particolare riferimento all’incidente di fuoco amico che a Cassanigo portò alla perdita di oltre 220 soldati del 2° Corpo Polacco. "Tutto questo – conclude Alfonso Nadiani – non certo per esaltare la guerra, ma proprio per condannarla, cercando di capire le sue assurdità".

Daniele Filippi