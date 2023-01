Terza Cassazione per l’ex infermiera Daniela Poggiali: è record

Daniela Poggiali all’indomani dell’ultima assoluzione in Corte d’assise d’appello a Bologna

Ravenna, 24 gennaio 2023 – Da Ravenna nessun caso, prima di questo, era mai arrivato in Cassazione per la terza volta. Allargando il campo, nessun caso in Italia è mai arrivato a un quarto appello. È vero che il codice non specifica quante volte, in astratto, un fascicolo possa fare su e giù da Roma. In concreto il fascicolo in questione è alla soglia del suo nono anniversario. Le statistiche ci dicono che la 50enne ex infermiera Daniela Poggiali, oggi giunge nella Capitale con un’assoluzione in valigia. Anzi, tre: perché tutte le volte che a Bologna in appello è stata giudicata, è stata sempre assolta con formula piena (la prima e l’ultima volta pure scarcerata). Le statistiche ci dicono anche che tutte le volte che finora la Suprema Corte si è pronunciata su questo caso (e su quello parallelo che vede imputati ex primario ed ex caposala), ha sempre rimandato indietro le assoluzioni. L’ultimo primato di questa vicenda giudiziaria risale al marzo 2016, verdetto di primo grado della corte d’assise di Ravenna: un ergastolo per omicidio pluriaggravato, ovvero, in quel momento, l’unica sentenza a livello nazionale nella quale si era riconosciuto come arma di un delitto il potassio cloruro. Perché...