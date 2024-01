Casse d’espansione: nel mirino Lamone e Marzeno

Avrà luogo a marzo l’incontro più atteso di tutto l’iter della ricostruzione post-alluvione: è allora che l’amministrazione di Faenza discuterà a tu per tu con la struttura commissariale del progetto più ambizioso di messa in sicurezza del territorio, e cioè la costruzione di nuove future casse d’espansione. "A marzo ci verranno presentati i primi risultati dello studio che la struttura sta redigendo insieme alla Regione e all’autorità di bacino", spiega l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi. All’incontro anche il Comune presenterà quelle che sono le sue opzioni sul tavolo: "vedremo se le varie ipotesi coincideranno, e in che misura". Non è un mistero che le due porzioni di territorio al centro dell’attenzione siano il corso del Lamone, tra Faenza e Brisighella, e quello del Marzeno, tra l’area urbana e la frazione di Santa Lucia.

"Il punto di partenza per le ipotesi che metteremo sul campo è lo studio del 2010 redatto da Armando Brath". Nel suo dossier, il docente dell’Università di Bologna si spingeva fino a indicare quattro punti ben precisi del territorio in cui dare vita ad altrettante casse d’espansione, due per il Lamone e due per il Marzeno. Le prime, nelle ipotesi dello studio, sarebbero dovute sorgere l’una dirimpetto all’altra, rispettivamente sull’argine sinistro e sull’argine destro del Lamone, immediatamente a nord dell’attuale via Molino del Rosso, per un’estensione complessiva di 39 ettari e una portata di due milioni di metri cubi. Le due aree ospitano oggi due modesti bacini di laminazione, mentre per le maggior parte sono agricole.

Spostandosi nella vallata del Marzeno, furono invece piuttosto distanti i punti individuati dallo studio per le eventuali casse d’espansione: una sul lato sinistro del Marzeno, immediatamente dopo la confluenza con il torrente Samoggia (quindi a nord di via Canovetta), e l’altra più a valle, sul lato destro del Marzeno, a ovest del tracciato di via Sbirra, non lontano dall’abitato di San Martino. Quest’ultima è oggi un’area interamente agricola, mentre nella prima sorge un piccolo bacino di laminazione: in totale si parla anche qui di 41 ettari di territorio, per 1,9 milioni di metri cubi di capacità. Quelle quattro aree, quattordici anni e due alluvioni dopo, saranno giudicate un efficace punto di partenza per le future casse d’espansione? O invece l’attuale crisi climatica ha a tal punto riscritto i dati in fatto di idrologia da dover immaginare qualcosa di completamente diverso?

Elementi su cui la struttura commissariale e le altre autorità dovranno pronunciarsi, tenendo conto che alluvioni di portata ultradecennale si sono susseguite nel 2023 nell’arco di appena tredici giorni, dal 3 al 16 maggio. Quasi certamente dovranno essere messi a punto anche degli interventi-ponte in attesa della realizzazione delle casse d’espansione: "sul tavolo – conclude Bosi – ci sarà anche il tema delle aree allagabili in cui far confluire le acque dei fiumi in occasione di piene". Argomento spinoso in quanto, a differenza delle casse d’espansione, le aree allagabili altro non sono che terreni normalmente agricoli i quali da un momento all’altro possono trovarsi sott’acqua anche per vari metri, con tutto quel che ciò comporta a livello di danni alle produzioni: sul tema, hanno più volte evidenziato gli agricoltori, ad oggi la legislazione in fatto di risarcimenti non è sufficientemente chiara. Filippo Donati