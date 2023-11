Casse di laminazione sul Senio, al via i lavori

"Per fortuna che qui il Senio corre in questo ampio fondo valle e qui può sbizzarrirsi senza provocare guai. Tanto che con le piene di maggio ha addirittura trovato un nuovo corso, insomma ha fatto il suo mestiere di sempre e oggi questa enorme valle piena di acqua ha senz’altro contribuito a impedire, giovedì notte, nuove esondazioni verso Castel Bolognese": concordano gli agricoltori i cui terreni fronteggiano, degradando dall’alto della collina, lo spazioso corso. Questa che oggi ha le sembianze di una estesa valle frequentata da stormi di uccelli acquatici, vero paradiso naturale al confine fra i comuni di Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme, è l’area che una quindicina d’anni fa venne ritenuta ideale dalla Regione per realizzare un enorme bacino per irrigazione e una enorme cassa di espansione per la laminazione del fiume. La cassa di laminazione, diversamente da quella di semplice espansione, trattiene l’acqua che vi affluisce evitando che torni immediatamente al fiume e quindi alleggerendone la portata. I lavori, iniziati nel 2010, portarono alla realizzazione solo del bacino, non della cassa di espansione, e furono poi interrotti. Ma proprio in questi giorni, qualcosa è cambiato: su disposizione dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile sono stati infatti appaltati al consorzio di imprese emiliano Corma (con alcuni subappalti fra cui alla Cooperativa Montana del Lamone di Brisighella) i primi lavori e per un primo importo di tre milioni e 300mila euro, per avviare la realizzazione delle casse di espansione per la laminazione. Questi primi lavori, appena iniziati, procederanno però con molta fatica per via del fango e dell’acqua alta dovuti all’ultima piena.

L’opera, come si diceva, è attesa da vari lustri e la sua realizzazione avrebbe probabilmente evitato l’inondazione, a maggio, di Castel Bolognese. L’iter di quel progetto è ben noto: la premessa fu la concessione a una impresa privata, la Ecoghiaia, dell’escavo di materiale inerte da quel sito per predisporlo alla realizzazione della cassa. Ma la ditta ebbe traversie e il lavoro fu abbandonato e solo tempo dopo il dirigente dell’ufficio di bacino della Regione, il geologo Claudio Miccoli, fu incaricato di riprendere in mano il progetto modificandolo per rimediare agli errori commessi nell’escavo. All’inizio del 2021, a pochi mesi dal nuovo appalto, Miccoli andò in pensione, il competente assessorato regionale bloccò tutto e anzi dispose il rifacimento del progetto. E si è arrivati a questi giorni.

Nel frattempo ci ha pensato il Senio stesso a prendersi il proprio spazio, deviando dal corso naturale e invadendo quindi quasi tutta la valle, un paradiso per gli uccelli acquatici. Il vecchio corso, abbandonato per un tratto di alcune centinaia di metri, in estate è rimasto in secca, ma la piena di giovedì lo ha di nuovo reso momentaneamente utile anche se ieri, a quattro giorni dall’evento, le tracce che restano sono uno spesso strato di scivolosa argilla sull’antico guado in cemento, pozze d’acqua e una enorme catasta di ramaglie. Questa enorme valle ricolma d’acqua non può però sostituire un’attrezzata cassa per la laminazione della piena perché da qui l’acqua torna comunque al fiume (e infatti rispetto a venerdì mattina, quando in certi punti dal lago svettavano solo le cime degli alberi, il livello ieri era notevolmente sceso e in molte parti l’acqua era scomparsa), mentre da un bacino attrezzato la fuoriuscita dell’acqua viene regolata a seconda delle opportunità e necessità. Ma va da sé che in mancanza dell’opera dell’uomo, l’opera della natura al momento dà una buona mano.

Carlo Raggi