Cassonetti incendiati Lewih è il primo nato

Dopo gli anni segnati dalla pandemia, le piazze di Ravenna e provincia sono tornate a riempirsi per la notte di San Silvestro. Piazza del Popolo, gremita, ha assistito al concerto degli americani Brent Jones & T.P. Mobb, andato in scena nell’ambito della rassegna “Christmas Soul” sotto la direzione artistica di Spiagge Soul, mentre il Capodanno al Teatro Alighieri è stato salutato dalle note gospel del gruppo Nate Martin & Sign di Chicago. Tradizionale ritrovo per il brindisi di fine anno e la consueta fiaccolata anche al Capanno Garibaldi.

Successo anche per il Capodanno di Faenza, dove più di 1500 persone hanno atteso la mezzanotte, in collegamento con Rai Isoradio, consumando 1000 tranci di pizza, 50 kg di panettone e bevendo 1000 bicchieri di spumante. Serata da tutto esaurito anche a Lugo, particolarmente affollate le località della Riviera, Cervia e Milano Marittima su tutte.

Si chiama Lewih il primo bambino nato all’ospedale di Ravenna nel 2023. È venuto alla luce alle 8.37 di ieri mattina e pesa quasi tre chili e mezzo. Ioana è invece l’ultima nata del 2022, alle 21.38 di San Silvestro. Nel 2022 sono 1565 i piccoli nati all’ospedale di Ravenna. Faenza ieri attendeva ancora il primo parto del 2023, mentre l’ultima nata nel 2022 – in tutto 288 lieti eventi – è una bimba ed è venuta al mondo alle 4.41.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico non sono stati segnalati episodi di rilievo, ad eccezione di qualche incidente stradale, ma gli interventi dei vigili del fuoco sono stati comunque numerosi per spegnere principi di incendi appiccati ai cassonetti dei rifiuti fatti bersaglio di lanci di petardi.