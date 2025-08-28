"Cassonetti interrati per il decoro del centro"

"L’isola interrata è un progetto innovativo per Faenza, finanziato con fondi Pnrr e realizzato da Hera, che intende contribuire ad aumentare il decoro e la funzionalità del nostro centro storico". Così in una nota congiunta l’assessore Luca Ortolani e il vicesindaco Andrea Fabbri hanno replicato ieri alla nota di Confcommercio Ascom relativamente all’inizio degli scavi archeologici propedeutici alla realizzazione di un’isola ecologica interrata in piazza delle Erbe. "Le isole sotterranee, già adottate in tanti centri storici italiani – hanno specificato i componenti della giunta comunale –, offrono una soluzione concreta al duplice problema della gestione dei rifiuti e del decoro urbano: da un lato danno una risposta alle esigenze di conferimento delle attività commerciali, dall’altro eliminano la presenza diffusa di cassonetti in superficie, spesso fonte di problemi igienici e di odori, oltre che difficili da armonizzare con il contesto architettonico". Ortolani e Fabbri hanno inoltre specificato che "il posizionamento sotterraneo dei rifiuti è il frutto di un lungo e approfondito confronto fatto, a diversi livelli, con enti e associazioni di categoria. La collocazione individuata, infatti, è equidistante dalle diverse attività interessate, facilitando il conferimento di frazioni pesanti come il vetro e voluminose come la plastica, riduce il disagio legato a odori e impatto visivo e presenta minori criticità rispetto agli stalli del mercato cittadino, alle infrastrutture e ai sottoservizi esistenti. Inoltre, non è posta di fronte ad attività di somministrazione e vendita diretta".

I rappresentanti dell’amministrazione locale, rispettivamente con delega all’Urbanistica e all’ambiente, così come al Centro storico, si dicono quindi "convinti che questa scelta avrà una ricaduta positiva sia per i commercianti sia per l’intera città, contribuendo a rendere il nostro centro storico più ordinato e accogliente. Questa azione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del centro storico, che proseguirà in un dialogo aperto e costante con enti preposti, associazioni di categoria e realtà cittadine". Confcommercio Ascom, dal canto proprio e per conto degli associati, titolari di pubblici esercizi non solo in piazza delle Erbe ma anche delle vie limitrofe come Marescalchi e Torricelli, si era detta critica per la scelta di posizionare l’isola ecologica "sul lato della piazza che vede la maggior concentrazione di bar, ristoranti e attività di generi alimentari", inoltre "nell’immediata vicinanza di due piazzole del mercato", con conseguente "maggiore perdita di posti auto", rimarcando la necessità di un confronto. Il progetto è già stato approvato con il benestare della Soprintendenza, e i lavori per la realizzazione sono fissati per l’inizio del nuovo anno, vincolati ai cronoprogrammi Pnrr. Al momento è in corso un’indagine archeologica preventiva.