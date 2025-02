Cassonetti vuoti e rifiuti abbandonati: "Potenzieremo ancora la raccolta"

Cassonetti quasi vuoi circondati da rifiuti indifferenziati. Sembra uno scherzo ma non lo è. Lo sanno bene i cittadini che hanno fotografato nella giornata di lunedì le aree occupate dai cassonetti dedicati alla raccolta di carta, plastica e vetro che si trovano su viale Dante a Lugo, di fronte alle entrate di ospedale e Pronto Soccorso, piene di sacchi di immondizia e rifiuti sparsi lasciati a terra. Uno spettacolo contrario alle più elementari regole di igiene e decoro. La segnalazione, comunicata a Hera, ha permesso di ripulire l’area nella mattinata di ieri. "La raccolta viene effettuata due volte a settimana, ma a breve la frequenza sarà aumentata a tre per via dell’alta produzione di imballaggi da parte di un’attività della zona – spiegano da Hera –. In più, per garantire il decoro, c’è un servizio di raccolta sacchi e rifiuti abbandonati presso i punti di raccolta dell’area residenziale che svolge il servizio tre volte la settimana al martedì, giovedì e sabato".

Da parte dell’assessore del comune con delega ai Servizi ambientali, Mauro Marchiani, la chiara condanna dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e l’annuncio della messa in funzione a breve di "fototrappole". "Questi atti di inciviltà non dipendono dal sistema di raccolta in sé, ma dal comportamento di alcuni cittadini – sottolinea Marchiani –. Situazioni come questa dimostrano quanto sia fondamentale il rispetto delle regole per garantire il decoro urbano e l’efficienza del servizio. Hera viene allertata in questi casi per il ripristino della situazione che dovrebbe unirsi al controllo settimanale o bisettimanale a seconda del posto. I cassonetti fotografati non sembrano pieni, il che suggerisce che il problema non sia legato alla frequenza dei passaggi, bensì a un errato conferimento dei rifiuti. La tariffa puntuale che sarà introdotta – precisa – nasce proprio con l’obiettivo di incentivare una gestione più attenta dei rifiuti e ridurne la produzione, responsabilizzando ogni utente. È importante comprendere che la riduzione dei rifiuti non è solo una questione amministrativa, ma prima di tutto un tema culturale. Senza un cambio di mentalità, le Amministrazioni saranno costrette a interventi più rigidi per contrastare queste criticità. In questo senso – conclude – stiamo valutando l’installazione di fototrappole a rotazione, che interesseranno anche la zona dell’ospedale, per poter individuare e sanzionare tutte le infrazioni rilevate".

Monia Savioli