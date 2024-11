"Castagne, annata generosa per l’alta collina faentina"

È confortante l’aumento della produzione di castagne nell’alta collina faentina, che costituisce, secondo Coldiretti, un segnale significativo di ripartenza. Secondo l’associazione di categoria il raccolto sarebbe in netta crescita rispetto allo scorso anno, circa un 30% in più, nonostante le piogge alluvionali che hanno colpito il territorio alcune settimane fa con conseguenti disagi alla viabilità rurale, e quindi anche di accesso ai castagneti. Complessivamente, come affermato da Nicola Grementieri, castanicolture e responsabile di Coldiretti per la zona di alta collina "Per tutta l’area montana, in particolare Casola Valsenio e Riolo Terme possiamo parlare di un’ottima annata perché al netto di tutte le problematiche di dissesto idrogeologico connesse agli eventi alluvionali de maggio 2023 e del settembre 2024, il prodotto c’è, sia in qualità che in quantità e anche in pezzatura. Anche il prezzo sta tenendo bene mentre ci avviciniamo alla fine della campagna di raccolta". L’alta Valle del Senio d’altronde è una zona fertile per la produzione "di castagne e marroni di qualità, un prodotto richiesto ed apprezzato sul mercato. Per queste colline martoriate dalle frane è anche un segnale di ripartenza importante". Da qui l’invito ai consumatori a scegliere i prodotti locali, preferendo le castagne nostrane a quelle provenienti da altri paesi europei. In tale senso Coldiretti afferma di essere impegnata nell’assicurare più controlli sull’origine delle castagne vendute in Italia. "Ancora peggiore - si legge in una nota dell’associazione di categoria -, è la situazione dei trasformati, per i quali non vi è l’obbligo di etichettatura di origine ".