"Castagne, ottima annata e prezzi più bassi"

Con una decina di giorni di anticipo rispetto agli anni passati, si avvia alla fine la raccolta dei marroni nella valle del Senio. "È stata una stagione molto positiva, migliore degli scorsi anni con una produzione abbondante, qualità ottima e apprezzabile pezzatura con una media dai 70 agli 80 marroni per chilo" afferma Giuseppe Pifferi, presidente dell’Associazione castanicoltori della vallata del Senio che conta un centinaio di produttori tra Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio. E prosegue: "Ovviamente la produzione superiore alla norma ha comportato l’abbassamento dei prezzi all’ingrosso tra i 4 e i 5 euro praticati nel nostro mercato di Misileo". Anche alla vendita al minuto i prezzi sono inferiori agli scorsi anni, fissandosi, per la miglior pezzatura attorno ai 6,50 euro praticati, ad esempio, alla Festa dei frutti dimenticati di Casola Valsenio.

Un invito ad acquistare i marroni frequentando le sagre che si svolgono in questo periodo è stato espresso da Nicola Grementieri, castanicoltore e responsabile Coldiretti per la collina faentina: "Se non si vuole correre il rischio di acquistare spesso a caro prezzo marroni e caldarroste invitiamo i consumatori a prestare attenzione alla qualità, suggerendo di ricorrere a un più genuino fai da te casalingo per garantirsi un prodotto fresco, sicuro e a costi accessibili. Meglio allora frequentare i mercati degli agricoltori di Campagna Amica o le sagre in calendario in questo periodo dove è possibile fare buoni acquisti di alta qualità al giusto prezzo, oppure rivolgersi direttamente alle imprese agricole. È un modo anche per tutelare l’alta qualità della produzione locale sostenendo così l’economia dell’alta collina e di fatto contribuendo ad aiutare un territorio già fragile per natura, pesantemente colpito dagli eventi calamitosi degli ultimi anni e dove fare agricoltura e investire è sempre più difficile". Intanto i castanicoltori della vallata del Senio si sono mossi per valorizzare e promuovere ulteriormente il loro prodotto che rappresenta una componente economica importante per le aziende montane.

"L’Associazione castanicoltori della vallata del Senio – spiega il presidente Giuseppe Pifferi – ha raggiunto un importante accordo con il Consorzio Produttori Alta Valle del Senio per la promozione e la commercializzazione del marrone dell’Appennino romagnolo. In base all’intesa, l’Associazione ha dato al Consorzio l’utilizzo del marchio per il conferimento del prodotto alla grande distribuzione organizzata, in particolare attraverso la rete Coop Romagna e Marche. L’accordo nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere un prodotto di eccellenza del nostro territorio, rafforzando la presenza del marrone dell’Appennino romagnolo nei mercati".

Beppe Sangiorgi