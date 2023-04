Castel Bolognese: ciclista cade Portato in Pronto soccorso

Incidente ieri mattina a Castel Bolognese. Un ciclista, che faceva parte di un gruppetto di tre cicloamatori che viaggiava lungo la via Emilia in direzione Faenza, oltrepassato l’abitato di Castel Bolognese, ha perso il controllo della sua bicicletta cadendo rovinosamente a terra. In un primo momento le condizioni dell’uomo, classe 1975 e residente a Faenza, hanno destato allarme tanto da fare intevenire sul posto, oltre ad auto medica e ambulanza, anche l’elimedica da Bologna. Dopo i primi accertamenti l’elicottero è rientrato alla base e il ferito è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso di Faenza. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Faenza, intervenuta con due pattuglie, coadiuvata nel controllo del traffico congestionato dai Carabinieri. La causa della caduta potrebbe essere stata una buca sull’asfalto. La responsabilità di quel tratto di strada è dell’Anas.