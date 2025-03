Castel Bolognese, domani la biografia di Emma Goldman

L’associazione degli Amici della biblioteca Libertaria ’Armando Borghi’, in collaborazione con la biblioteca ’Luigi Dal Pane’, il Circolo Arci ’Gianni Dalmonte’ e la sezione Anpi ’Livio e Dante Poletti’, con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese, organizza un incontro domani alle 21 presso il Circolo Arci, in via Emilia Interna 137. Verranno presentati due dei primi due volumi già pubblicati (su 4 previsti) della autobiografia di Emma Goldman ’Vivendo la mia vita’. Saranno presenti la curatrice Selva Varengo e la traduttrice Luisa dell’acqua, accompagnate da musiche di Cecilia Dardi.