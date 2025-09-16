Castel Bolognese, dopo l’alluvione riapre la materna Tassinari

A più di due anni dall’alluvione del maggio 2023, che ne aveva reso completamente inagibili i locali, ieri mattina i bambini della scuola dell’infanzia Camerini Tassinari sono finalmente rientrati nella loro sede. Dopo un lungo lavoro di recupero e riqualificazione, i piccoli alunni hanno potuto riabbracciare la loro ’scuolina’, trovando spazi rinnovati, sicuri e all’avanguardia sotto il profilo energetico.

La nuova struttura si distingue per gli interventi mirati alle riparazioni di tutte le parti danneggiate durante l’alluvione e all’efficientamento energetico della scuola. Dal rifacimento completo della copertura al nuovo impianto di condizionamento, nuovi infissi per le aule e le zone comuni e un nuovo impianto di riscaldamento per un maggiore comfort e minore impatto ambientale.

Durante l’anno scolastico entrerà poi in funzione una cucina a basso consumo energetico, verranno attivati i pannelli fotovoltaici già installati sul tetto e nuove barriere antiallagamento finanziate da installare. Un intervento pari a investimento complessivo di 1 milione e 750 mila euro, finanziato da Enel Cuore e dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il rientro alla materna rappresenta una tappa importante all’interno di un percorso più ampio che interessa l’intero sistema scolastico comunale, a partire dall’arrivo dei finanziamenti necessari, giunti in tempi differenti per ciascun plesso e alcuni solo recentemente, e si articola poi in base alla necessità di assicurare la continuità dei servizi educativi e alle priorità individuate dall’Amministrazione.

Così il sindaco Luca Della Godenza: "I miei ringraziamenti vanno a Enel Cuore per la generosa donazione, a tutte le persone che hanno reso possibile questa riapertura – dall’ufficio tecnico alle ditte incaricate – ma soprattutto alle maestre, al personale scolastico, alle famiglie e ai nostri bambini, che finalmente tornano nella loro scuolina".