Castel Bolognese, il nipote ricorda l’internato Quadalti

Il Comune di Castel Bolognese celebra l’anniversario della Liberazione. Si inizia domani alle 20.30 al cinema teatro Moderno con ‘Lager Dora Mittelbau: l’inferno dove nascevano le V2’ con testimonianze di Mario Quadalti e Deborah Muscaritolo. L’evento, promosso dall’Associazione Gemellaggi di Castel Bolognese intende ricordare gli internati militari italiani. Tra cui l’alpino Mario Quadalti di Casola, deportato dopo l’8 settembre 1943 in Germania, nel campo di lavoro di Dora Mittelbau, liberato l’11 aprile 1945 dagli americani che ricoverarono Quadalti nell’ospedale di Ilfield dove morì un mese dopo. La sua storia sarà raccontata dal nipote. "Mio zio – anticipa Mario Quadalti (foto) – fu internato a Dora, un lager formato da venti chilometri di gallerie sotto le montagne della Turingia, dove venivano assemblati i missili V1 e V2. I prigionieri vi lavoravano senza sosta, per cui molti morivano di fatica e di malattia, se non uccisi. Il luogo di morte e di sepoltura di mio zio si trovò, dopo la guerra, nella Germania dell’Est per cui solo dopo la caduta del Muro d Berlino ho potuto avviare le ricerche e dopo anni e peripezie sono riuscito a trovarla".

Beppe Sangiorgi