Castel Bolognese, il punto: "Casse di espansione?. Devono essere in pianura. Serve una legge speciale"

La ‘disobbedienza istituzionale’ annunciata dal sindaco di Faenza Massimo Isola con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto il sigillo della presidente regionale Irene Priolo, arrivata a Castel Bolognese insieme al sindaco Luca Della Godenza per un sopralluogo sull’argine che costeggia il Canale dei Mulini, alla diga Steccaia. "Faenza non è in guerra con la Regione – ha sottolineato Priolo, a quanto si vocifera una delle pochissime persone ad essere stata preallertata della decisione di Isola – ho già indicato al commissario Figliuolo la direzione da prendere per sbloccare quei 2,8 milioni di euro necessari da subito per costruire le barriere che proteggano Faenza dalle piene del Marzeno. Si tratta di risorse che verranno stralciate dal capitolo finanziato dal Pnrr, e che saranno individuate direttamente fra le disponibilità della struttura commissariale".

Nello stendere il nuovo elenco di richieste che l’Emilia Romagna fa al commissario e al governo la presidente indica la squadra al lavoro sull’argine che circonda la diga Steccaia: "Il livello del terrapieno sarà innalzato e reso omogeneo, in modo da evitare esondazioni come quelle che alcuni giorni fa hanno allagato quest’area. Servirà un mese. La Regione ha già stanziato 24 milioni per i lavori resisi più urgenti, in primis le rotte arginali. Fondi che si vanno a sommare ai 343 milioni messi in campo nell’ultimo anno". I soldi spesi finora sono sufficienti? No, ha ribadito la presidente. "Redigeremo un elenco delle opere necessarie per ciascun bacino idrografico: si tratta di interventi di grande portata, tutti ugualmente urgenti, che vanno posti in cima alla lista di quelli da realizzare nell’ambito dei 4,5 miliardi necessari per la ricostruzione". E qui la presidente ha deciso di spalancare un nuovo capitolo: "Chiederemo al generale Figliuolo di convincere il governo a inserire i fondi necessari nell’imminente finanziaria, in modo da avere una finestra temporale di tre anni per poter eseguire i lavori". La presidente giura di non volersi tuffare nelle polemiche contro il ministro Musumeci: si accontenta di presentare al governo conti astronomici. E c’è dell’altro: "Per accelerare gli iter chiediamo a governo e parlamento una legge speciale sul modello di quella per la ricostruzione del ponte Morandi". Le future opere seguiranno probabilmente schemi diversi rispetto al passato: Priolo ha fatto notare che il sistema di casse di espansione di Cuffiano non sarà la panacea che sindaci e cittadini attendono.

"Le casse di espansione più efficaci sono quelle in pianura, come in Emilia". E’ lì che opere simili hanno maggiori possibilità di intercettare le acque, essendo alimentate da più fiumi: la piena che ha travolto per prima Castel Bolognese è infatti scesa dal Sintria, mentre quella in arrivo dal Senio è piombata a valle solo in un secondo momento: "Una cassa di espansione collinare non sempre lavora adeguatamente, ci sono molti fattori". L’opera che Castel Bolognese, Solarolo e Cotignola devono mettere in cima alla lista per Figliuolo e il governo è un’altra, e cioè "una grande area allagabile, servita da un argine tracimabile nei momenti più critici, in cui dare sfogo alle acque in maniera controllata".

Filippo Donati