Castel Bolognese, morto lo scultore Michele Gottarelli

È deceduto martedì 9 maggio a 84 anni lo scultore castellano Michele Gottarelli (nella foto). Nato nel 1938, Gottarelli frequentò l’Istituto d’Arte ’ Ballardini’ di Faenza, dove fu allievo del grande scultore castellano Angelo Biancini.

Michele Gottarelli fu poi docente in diversi istituti d’arte, a Ravenna, a Penne (Pescara) e per anni docente di plastica allo stesso istituto ’Ballardini’ di Faenza. All’attivo aveva diverse mostre personali dedicate alle sue opere di scultura realizzate in vari materiali.

Il funerale di Gottarelli si terrà domani, venerdì 12 maggio alle 15 alla chiesa dei Cappuccini in piazzale Cappuccini a Castel Bolognese.