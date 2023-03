Castel Bolognese, tante iniziative per l’8 marzo

Tante iniziative per l’8 marzo, giornata della donna, a Castel Bolognese. Fino al 30 marzo alla biblioteca una mostra biblioteca con vetrine e proposte di lettura a tema. Ecco le iniziative di questa settimana Da domani a domenica 12 all’ex Chiesa di S. Maria della Misericordia (Via Emilia Interna, 86A), la mostra ‘ My own dark side of the moon’ con le foto di Veronica Piazza in dialogo con le opere scultoree di Giuliana Reggi. In occasione dell’inaugurazione, Chiara Reggi si esibirà in una performance di danza contemporanea. Mostra a cura di Veronica Bassani, all’interno di Sorelle Festival. Orari di apertura :venerdì, sabato e domenica dalle 16-20. Inaugurazione domani alle 18.30.

Giovedì 9 marzo alle 21 al Cinema Moderno (Via Morini 24), proiezione del film - 7 minuti. Ispirato a una storia vera e tratto dall’omonimo testo teatrale di Stefano Massini, il film affronta il tema dell’erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne in particolare.

Domenica 12 alle ore 18 all ex Chiesa di S. Maria della Misericordia ‘A tutte le donne’, concerto per violino e chitarra del duo Elegia nell’ambito della rassegna ’Armonie’. Finissage della mostra ‘My own dark side of the moon’.