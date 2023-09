Castel Bolognese, ultime ’Sere d’estate’ tra letture e concerti

Ecco i prossimi appuntamenti del calendario estivo “Sere d’Estate”, a Castel Bolognese:

oggi alle 16.45, alla Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane”,

lettura ad alta voce per bambini 0-36 mesi a cura dei lettori e lettrici volontarie. Sabato 9, alle 11 sempre in biblioteca, la lettura ad alta voce sarà per bambini 3-7 anni. Dalle 10 a mezzogiorno, invece, presso il Parco Ravaioli, è in programma l’Openday Piedibus: iscrizione e rinnovi dei passeggeri Piedibus per l’anno scolastico in partenza, cura dell’Associazione Genitori Castel Bolognese. Domenica alle 21, infine, nella

chiesa di San Francesco

Canto, Canto, Tiorba e Violoncello barocco nella Musica Strumentale e Vocale del Seicento