Castelfranato in concerto

Andrea Castelfranato, uno dei maggiori esponenti della chitarra acustica e dello stile fingerpicking in Italia, porta a Brisighella la musica di Castellina Pasi, il celebre maestro del liscio originario di Brisighella. Un omaggio alla musica folkloristica italiana, portata alla chitarra con uno stile unico ed eclettico che armonizza le melodie del liscio. L’intento di Andrea Castelfranato è quello di diffonderla e farla conoscere, con un repertorio che vuole suscitare interesse nel pubblico e in altri chitarristi che vorranno seguire la sua scia.

L’appuntamento è oggi alle ore 18.00 presso la Sala Cicognani, viale Pascoli 1, Brisighella. L’evento, realizzato dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con il Comune, è a ingresso libero. L’Orchestra Castellina-Pasi è un’orchestra da ballo liscio, fondata alla metà degli anni sessanta da Roberto Giraldi (in arte Castellina) e Giovanni Pasi.

Nel corso della sua attività ha conquistato due volte il disco d’oro RCA per le vendite. Dal 2010 la guida dell’Orchestra passa al fisarmonicista Nicola Laterza e successivamente ad Elena Cammarone, la nuova voce femminile. Nel 2022 Andrea Barbanera prende in mano le redini dell’orchestra, con una formazione giovane ed energica portando in giro per tutta l’Italia tradizione e attualità. Per informazioni: Pro Loco di Brisighella: 0546/81166 e Ufficio cultura Comune di Brisighella: 0546/994405