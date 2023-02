Castellitto racconta come si vive in strada

Sergio Castellito è interprete principale e regista dello spettacolo tragicomico ‘Zorro. Un eremita sul marciapiede’, scritto dalla moglie Margaret Mazzantini, che va in scena da questa sera a venerdì alle 21 al Teatro Masini di Faenza.

È la storia di un uomo che vive ai margini della società, un vagabondo, che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere in strada. E lo fa con una mente lucida in grado di riflettere sul significato della vita, di osservare le persone ‘normali’, da lui soprannominati ‘Cormorani’, attraverso una sorta di ‘filosofare’ allegro e indefesso, il ‘sale della vita’, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. "Zorro – spiega Castellito – è un uomo che, come tutti noi, apparteneva alla normalità della nostra società civile e che poi, per una serie di circostanza, perde tutto. Perde l’amore, gli amici, ma non la dignità. Ci racconterà una storia dove la tristezza e la malinconia si mescoleranno alla clownerie della vita. Perché la vita può essere un dramma, una tragedia, ma anche una commedia, più di quanto noi immaginiamo".

In scena, è un’ora e mezzo di monologo, con pochi oggetti scenici come ‘spalla’: un cappello, un guinzaglio, una panchina, in cui l’attore mantiene un livello alto di pathos. Al punto che il pubblico in alcuni momenti piange, in altri ride, vedendo sul palcoscenico una sintesi del senso dell’esistenza umana. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo della moglie del noto attore, scritto nel 2004, a cui si deve buona parte del successo.

"I barboni sono come certi cani – scrive Margaret Mazzantini –, ti guardano e vedi la tua faccia che ti sta guardando, non quella che hai addosso, magari quella che avevi da bambino, quella che hai certe volte che sei scemo e triste. Quella faccia affamata e sparuta che avresti potuto avere se il tuo spicchio di mondo non ti avesse accolto. Perché in ogni vita ce n’è almeno un’altra".

Sergio Castellito incontrerà il pubblico, in dialogo con Paolo Gambi, al Ridotto del Teatro Masini venerdì prossimo alle ore 18 (ingresso gratuito).

Prevendite dei biglietti al botteghino del Masini dalle 10 alle 13 oppure online su Vivaticket; prenotazione telefonica allo 054621306, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Nelle sere di spettacolo, la biglietteria del teatro apre alle 20. Biglietti da 16 a 29 euro più diritti di prevendita.