Castello, 900mila euro per la caserma

Proseguono gli adempimenti che porteranno, entro il 2025, alla riqualificazione della caserma dei carabinieri di Castel Bolognese. In seguito all’approvazione del progetto esecutivo, infatti, nei giorni scorsi il Servizio coordinamento dei Lavori pubblici di Castel Bolognese, afferente agli uffici dell’Unione della Romagna Faentina, ha deliberato l’avvio della procedura di gara che consentirà di individuare le imprese chiamate a eseguire l’intervento di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico dei locali sulla via Emilia dove sorge la sede dei militari dell’Arma. Per la caserma saranno impegnate risorse pari a 900mila euro, finanziate per 660mila dalla Regione Emilia Romagna e da 240mila euro di risorse del Comune castellano. Oltre alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico, il progetto è stato realizzato al fine di rendere operativamente più efficiente e razionale l’attività della caserma, prevedendo la realizzazione di servizi separati per uomini-donne, il miglioramento dell’accessibilità ai cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, la conseguente ridistribuzione degli spazi della caserma e, in ragione del riordino delle strutture verticali sismo-resistenti, anche del sovrastante alloggio di servizio.

Gli interventi, infatti, riguarderanno il piano interrato adibito a depositi e autorimessa per l’auto di servizio, il piano terra dedicato agli uffici e alle relazioni con il pubblico con aree accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motorie, il primo piano dedicato a uffici e spazi di servizio e il secondo piano dedicato agli alloggio di servizio. Per Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese, con delega alla Sicurezza di tutta l’Unione della Romagna Faentina "la notizia del finanziamento di riqualificazione della caserma dei carabinieri è un’ottima notizia per la nostra comunità perchè ci consegnerà una stazione rinnovata, sicura e che potrà ospitare l’attività del numero massimo di carabinieri disponibili, ovvero dodici. Ringrazio la Regione per il finanziamento. Aumentare la presenza dei carabinieri vuol dire aumentare la percezione di sicurezza e la sicurezza stessa". Una volta individuate le imprese i lavori inizieranno già in primavera e verosimilmente termineranno nel 2025.

d.v.