Castello, bimbi della scuola materna al primo piano del comprensivo Bassi

I tempi sono stretti, e il 15 settembre, giorno di inizio dell’anno scolastico è dietro l’angolo. Per questo a Castel Bolognese si sta lavorando senza sosta per garantire a tutti i bambini il rientro tra i banchi nei tempi prestabiliti. Stante l’impossibilità di intervenire celermente nei locali della scuola materna, duramente colpita dall’alluvione di maggio, è notizia di pochi giorni fa che gli oltre 150 alunni delle sei sezioni della scuola dell’infanzia ‘Camerini Tassinari’ saranno ospitati al primo piano dell’Istituto Comprensivo Bassi. Attualmente alle Bassi sono in corso i lavori di adeguamento sismico, dal costo di 258mila euro, affidati, programmati, iniziati il 25 luglio dello scorso anno e che si sarebbero dovuti completare il 28 luglio scorso. La ditta incaricata tuttavia aveva chiesto una proroga per lavorazioni integrative aggiuntive, che era stata concessa ma non fino al 15 settembre in quanto entro tale data occorre preparare e adeguare i locali e le aule della scuola alle nuove esigenze.

In contemporanea si stanno svolgendo sempre alle Bassi i lavori di sistemazione dell’impianto elettrico e quelli relativi all’arredo e alla disposizione dei sanitari. Tutte opere "che sono quasi terminate – specifica il sindaco Luca Della Godenza –. Restano gli interventi sull’impianto termico che saranno effettuati quanto prima". Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia ‘Camerini Tassinari’ l’obiettivo del Comune è il ripristino totale, e su questo tema giocherà un ruolo fondamentale la celerità della struttura commissariale nell’erogazione delle risorse spese in somma urgenza. Finora le spese in somma urgenza sostenute dal Comune di Castel Bolognese ammontano infatti a quasi 2 milioni e mezzo: "Abbiamo provveduto a realizzare una progettualità di massima per il recupero della scuola materna – prosegue il primo cittadino –. I lavori sono tanti: ci sono da rifare i pavimenti, tutti gli impianti e una parte di tetto". La struttura non ha invece subìto gravi danni e per questo si stima che servirà all’incirca un milione per l’intervento da eseguirsi in urgenza.

"Se ci sarà celerità da parte della struttura commissariale potremmo ipotizzare di iniziare i lavori nel 2023 e concluderli per l’inizio dell’anno scolastico 2024", conclude il sindaco. Alle medie, invece, proseguono come da programma i lavori sull’impianto termico da 220 mila euro.

d.v.