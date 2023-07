Castello si colora di street art Opere legate alle tradizioni locali

È dal 2019 che a Castel Bolognese si parla di street art. E anche quest’anno un bando del Comune promuove la realizzazione di opere legate alle tradizioni locali, al quale gli artisti potranno candidarsi, anche in gruppi di massimo tre persone, fino al 4 settembre 2023. Saranno quattro i vincitori, ognuno dei quali avrà uno spazio dedicato in via Canale per realizzare il proprio progetto e fino a 500 euro di materiale. "Questo bando vuole incoraggiare gli artisti emergenti – dice l’assessore alla Cultura di Castel Bolognese, Luca Selvatici – è un onore poter sostenere chi vuole buttarsi nel mondo dell’arte". Saranno circa 12 i metri disponibili per le opere, concessi da alcuni privati, che si sono affidati al Comune di Castel Bolognese. "Due anni fa sono stati dipinti 5 muri di proprietà del Comune e 10 di privati – dice Luca Selvatici –, lo scorso anno è stato riempito uno spazio e per fortuna, dopo tre anni dalla sua ideazione, è stato percepito l’intento del progetto, che nel 2019 aveva incontrato un pubblico scettico".

Lo spazio, antico lavatoio, vuole rappresentare in una lunga parete la storia della città. "La parete – precisa Selvatici – si trova dove c’era un antico lavatoio, luogo di aggregazione per le donne; è in una delle entrate di Castel Bolognese, venendo dal Lughese, e vuole quindi essere anche di accoglienza per chi arriva". Sarà il mese di ottobre a ospitare l’inaugurazione dei 4 murales che verranno realizzati dai vincitori del bando. "Prima però – dichiara Selvatici – inaugurerà un’opera di Stefano Zaniboni, che ritrae la zona di Piazza Poggi, detta ’la fonda’ per la pendenza e la costante presenza di acqua nell’antichità; inaugurerà anche il murales di Antonio Cotecchia sulla cabina Enel al parco Biancini che celebra due personaggi di spicco in ambito musicale: il liutaio Nicola Utili e il compositore e musicista Leo Ceroni". Iniziativa culturale, ma anche turistica, quella che vedrà il compimento della prima fase del progetto con la realizzazione di una mappatura delle varie opere. "Nostro intento – dice Luca Selvatici – è quello di creare una mappa, entro la primavera, con le varie opere e i percorsi di interesse per eventuali proposte turistiche; vorremmo creare un Qr code, da affiancare ad ogni opera, che la commenti e che parli dell’autore". A chiudere la fase iniziale del progetto sarà la realizzazione di un campetto da basket colorato. "Tra settembre e ottobre, vorremmo colorare il campetto da basket del parco Ravaioli – dice speranzoso l’assessore – ha già le linee, ma sarebbe bello fosse realizzata un’opera al loro interno; sarà dipinto in collaborazione con una società sportiva del paese".

Caterina Penazzi