Castello, via ai lavori per sistemare via Cornacchia

Ravenna
9 set 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
Fu danneggiata dall’alluvione. Della Godenza: "Per accelerare i tempi abbiamo voluto prenderci la responsabilità di guidare direttamente il progetto".

Operai al lavoro in un cantiere in una foto di repertorio

Sono iniziati lo scorso 3 settembre i lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della parte di via Cornacchia a Castel Bolognese, pesantemente compromessa dalle frane provocate dall’alluvione del maggio 2023. Un’opera che riguarda oltre cento metri lineari della carreggiata che avevano determinato il progressivo cedimento di un tratto di scarpata. L’intervento è stato finanziato con l’ordinanza 35 del Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione ed ha un importo complessivo di 400 mila euro. Il Comune di Castel Bolognese, nell’intento di velocizzare i tempi, ha scelto di assumere direttamente la progettazione e la realizzazione dei lavori, inizialmente previsti in gestione alla struttura ministeriale di supporto.

"Oggi è una giornata importante: dopo oltre due anni di attesa, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada di via Cornacchia., dichiara Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese." "Siamo molto soddisfatti. Abbiamo lavorato con determinazione per accelerare i tempi e arrivare a una risposta concreta a un problema che ci ha accompagnato troppo a lungo - il commento del sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza -. Sappiamo quanto questa situazione ha creato difficoltà e disagi ed è per questo che abbiamo voluto prenderci la responsabilità di guidare direttamente il progetto, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una via Cornacchia sicura, stabile e percorribile. Sottolineo che abbiamo ancora tanto lavoro da fare per migliorare Castello".

L’opera in questione, che è stata gestito dal Comune per quanto concerne la progettazione e l’affidamento dell’appalto, prevede la realizzazione di una struttura di contenimento in terra armata che garantirà la messa in sicurezza della scarpata sul lungo periodo. Una soluzione che comprende la creazione di una fondazione profonda su pali trivellati, di una platea in cemento armato e il successivo ancoraggio di reti elettrosaldate. La durata stimata dei lavori è di circa cinque mesi, condizioni meteo permettendo. Nel frattempo, fino al completamento dell’intervento, la strada continuerà a essere percorribile solo a senso unico alternato.

