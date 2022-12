Castiglione, a metà gennaio i lavori per la Casa della salute

A metà gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione della Casa della salute a Castiglione, che sarà ospitata nella sede del consiglio territoriale, in piazza della Libertà. Gli ultimi dettagli sono stati definiti in un incontro tra il Comune, presente tra gli altri il vicesindaco Eugenio Fusignani, e l’Ausl Romagna, rappresentata da Roberta Mazzoni, direttore del Distretto socio sanitario di Ravenna, Cervia e Russi. "Si comporrà – spiega Fusignani – di tre ambulatori che ospiteranno tre medici di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, un centro prelievi, l’ufficio per l’assistenza sociale. Era uno degli obiettivi della nostra Amministrazione, che con l’Ausl andremo a completare insieme al Comune di Cervia, per dare una risposta a un bacino di utenza molto significativo, che riguarda le due frazioni di Castiglione e anche le realtà limitrofe dei comuni di Ravenna e Cervia. Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini di Castiglione e si avrà un’importante risposta alle esigenze sanitarie della popolazione del forese sud".