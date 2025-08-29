Castiglione, alla Casa di Comunità arriva la dottoressa Ravaglia

L’Azienda unità sanitaria locale della Romagna in una nota ha annunciato che da domani la dottoressa Eleonora Turci cesserà il proprio incarico all’interno della Casa della Comunità di Castiglione di Ravenna.

Ringraziandola per l’attività prestata, nel comunicato L’Ausl Romagna informa che "si è provveduto, contestualmente, al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale alla dottoressa Chiara Ravaglia, che subentrerà in favore degli assistiti della dottoressa Turci, nel medesimo ambulatorio della Casa della Comunità di Castiglione di Ravenna che si trova al civico 21 di via Vittorio Veneto".

Come si precisa nella nota dell’Azienda sanitaria, "per coloro che intendono mantenere la dottoressa Chiara Ravaglia nulla è richiesto, mentre per poter effettuare la scelta di un altro medico, è possibile avvalersi delle seguenti modalità operative: utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico Cup.