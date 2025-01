Castiglione, lavori al via per il centro civico

Buone notizie per il forese. Lunedì sono iniziati i lavori che, entro l’estate, trasformeranno l’ex-scuola materna di Castiglione di Cervia – attualmente utilizzata come sede del Consiglio di zona – in sede di un centro civico e sociosanitario. Gli interventi prevedono un investimento di oltre 172mila euro, finanziati dall’accordo territoriale tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e il Comune di Cervia. Il progetto era stato presentato nell’agosto 2023, in occasione dell’inaugurazione della Casa della comunità di Castiglione. Con gli adeguamenti previsti dal progetto, infatti, l’ex-scuola materna andrà a integrare la Casa di Comunità, già esistente e operativa, per implementare le attività legate al tema sanitario e della salute psicofisica.

Inoltre, il nuovo centro civico potrà ospitare anche iniziative di carattere sociale e culturale, che consentiranno di stimolare l’aggregazione della comunità. La Casa della Comunità di Castiglione è stata creata per garantire alla comunità – che conta oltre quattromila residenti – e alle aree territoriali di riferimento servizi prestati da professionisti sanitari e sociali. "I lavori in corso nella sede del Consiglio di zona sono necessari per adeguare, anche dal punto di vista normativo, la struttura alla sua nuova destinazione – spiegano il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. Il nuovo centro civico e sociosanitario andrà a integrare la Casa della Comunità di Castiglione, e risponde a un preciso impegno che l’Ausl ha preso con la comunità dell’entroterra".

L’obiettivo è quello di "potenziare una sanità di prossimità decentrata su tutto il territorio, con strutture che possono rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Qui verranno sviluppati programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti ai singoli e alla comunità, per migliorare sempre il benessere dei cittadini. Infine, finalmente, questa struttura rappresenterà anche l’occasione di creare un centro sociale per tutti i cittadini di Castiglione". I lavori prevedono interventi edili e impiantistici, il rifacimento dei servizi igienici, adeguamenti per la rimozione delle barriere architettoniche, la ridistribuzione degli spazi interni con l’obiettivo di realizzare sale polivalenti, la realizzazione di una cucina a uso dell’intera collettività, la ritinteggiatura generale dell’immobile. L’edificio della ex-scuola materna, grazie a un accordo siglato con l’Azienda sanitaria e il comune di Ravenna, sarà sede di incontri sulla promozione della salute, fra cui gruppi di cammino per incentivare l’attività motoria.

Ilaria Bedeschi