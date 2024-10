Castiglione, presto i lavori per la piazza verde

Si avvicina la data di inizio lavori per la riqualificazione nell’area verde di palazzo Guazzi a Castiglione. Intanto, Hera si occuperà di alcuni lavori preliminari che comprendono la fornitura e posa di un nuovo impianto di irrigazione per il cui funzionamento è necessaria la realizzazione di idoneo allaccio e l’attivazione del relativo contratto per fornitura idrica. Nei prossimi giorni, invece, è prevista la gara di aggiudicazione e dopo sarà possibile avere un cronoprogramma più dettagliato per l’intervento di realizzazione della piazza verde. Il progetto complessivo ha un costo di 400.000, che permetterà la valorizzazione dello spazio, attualmente incolto e inutilizzato, mettendolo in rete con l’area boscata esistente. L’intervento di riqualificazione si estenderà su oltre 8.000 mq e nasce con l’idea di rendere questa area fruibile a tutte le fasce di età, come condiviso con il Consiglio di zona, coinvolto dalle prime fasi del progetto. All’interno dell’area sono infatti previsti servizi che interessano sia i bambini sia gli anziani: area gioco con strutture ludiche, area playground con il campo da basket, zona con il campo da bocce, area relax con sedute adatta per organizzare eventi all’aria aperta, oltre alla zona più naturalistica del bosco.

La volontà dell’Amministrazione è proprio quella di creare una piazza verde che possa essere vissuta a tutte le ore: l’impianto di illuminazione, a integrazione di quello già esistente, permetterà di fruire del nuovo parco anche nelle ore serali. Le pavimentazioni verranno realizzate in materiali ecocompatibili e drenanti, dalla terra battuta in pineta alla terra stabilizzata, usando inerti di cava nei sentieri e nelle aree di sosta, dalla pavimentazione in lastre di pietra su prato alle pavimentazioni in gomma colata per le aree gioco. Le zone fruibili saranno prive di barriere architettoniche e quindi accessibili a tutti. All’interno del parco è prevista la messa a dimora di specie vegetali tipiche del contesto locale, che ben tollerano le condizioni climatiche e del suolo dell’area, anche se dotate di impianto di irrigazione automatico. Saranno piantanti alberi di prima e terza grandezza, tra cui Farnie, Tigli, Alberi di Giuda e saranno realizzati anche impianti arbustivi di mitigazione e macchie ornamentali con specie tappezzanti. Il progetto prevede anche il posizionamento di arredi distribuiti nei punti di aggregazione, tra cui panchine, cestini, porta bici e tavoli panca. L’area di palazzo Guazzi è molto importante per la comunità di Castiglione. Del palazzo fa parte l’oratorio di San Lorenzo di cui costituisce l’ala sinistra. L’ala destra, demolita dopo la seconda guerra mondiale, aveva la funzione di rimessa per le carrozze e scuderia. Le due parti laterali furono edificate dal ravennate Camillo Morigia nel 1794 sotto commissione dei Guazzi, mentre il palazzo vero e proprio era già esistente, i proprietari erano i conti Montanari. Nel 1790 Giovan Battista Montanari decise di lasciare in eredità l’edificio al nipote, Antonio Guazzi. Nel 2015 l’Amministrazione eseguì importanti lavori di risanamento conservativo di palazzo Guazzi tramite la risistemazione dei marciapiedi, pulizia di pozzetti e scarichi, risanamento dei muri perimetrali, sostituzioni e bonifica delle parti in amianto, sistemazione del piazzale esterno.

Ilaria Bedeschi