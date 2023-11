Casting della Panebarco, si cercano giovani attori

La casa di produzione ravennate Panebarco cerca giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni per il progetto ’Troppo tardi per tornare indietro?’, una serie di cortometraggi diretti da Gerardo Lamattina (nella foto) e prodotti per la Polizia Locale di Ravenna. I casting si terranno sabato prossimo, dalle 14 alle 20, e lunedì 13 novembre dalle 15 alle 20 presso la sede della Polizia Locale in via Rocca Brancaleone 1 a Ravenna. Le riprese sono previste da domenica 26 novembre a mercoledì 6 dicembre (con due giornate di pausa da definire) in orario pomeridianoserale così da non interferire con gli orari scolastici.

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare adolescenti e non, sull’utilizzo di alcol e droghe, soprattutto quando ci si mette alla guida di un veicolo; sarà questo il tema fulcro dei cinque cortometraggi, che vedono come protagonisti ragazzi alle prese con scelte da cui può dipendere il loro destino dopo una serata in compagnia. Per gli attori selezionati per i 5 personaggi principali è previsto un compenso. A chi non dovesse essere scelto, si richiede eventuale disponibilità per fare da comparsa. Per iscriversi al casting è sufficiente mandare una mail a riprese@panebarco.it. Le iscrizioni si chiuderanno dopodomani.