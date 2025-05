Catacombe, la porta nascosta verso un mondo di ossa e silenzio

Durante le lezioni di geografia, noi ragazzi della classe 2^F della scuola media ‘Silvio Pellico’ di Voltana abbiamo parlato della Francia e della sua capitale, Parigi. L’argomento ci ha affascinato così tanto che abbiamo deciso di approfondire le nostre ricerche, scoprendo una delle attrazioni più misteriose e affascinanti della città: le catacombe di Parigi.

Le catacombe sono una rete di sotterranei che si estende per oltre 350 chilometri sotto la capitale francese. Questi tunnel, un tempo cave di pietra utilizzate per costruire la città, divennero nel XII secolo un vero e proprio ossario. La decisione di trasferire milioni di ossa umane nei sotterranei fu presa per risolvere il sovraffollamento dei cimiteri, che diventavano pericolosi per la salute pubblica. Le ossa provengono da numerosi cimiteri parigini, tra cui il celebre cimitero delle lnnocents, uno dei più antichi.

Oltre alla vastità, ciò che colpisce delle catacombe è il modo in cui le ossa sono disposte artisticamente, creando pareti e forme di teschi e femori che raccontano storie di secoli passati. Nel cuore delle antiche catacombe, un gruppo misterioso di individui, conosciuti come “catafill”, ha trasformato questi spazi storici in una vera e propria città sotterranea. Originariamente utilizzate come rifugi durante la seconda guerra mondiale, oggi le catacombe sono il ritrovo segreto di chi cerca awentura e adrenalina.

I catafill sono esploratori urbani abili nel navigare i labirinti sotterranei, territori che pochi osano percorrere. Le catacombe, che un tempo offrivano riparo e sicurezza, sono diventate il teatro di eventi clandestini. Qui si svolgono feste illegali, anche note come rave, piene di luci pungenti e musica assordante. I catafill formano una comunità che vive ai margini della società, unita dalla ricerca dell’adrenalina e dalla sfida del proibito.

Quando nuovi “turisti” si avventurano nel sottosuolo, qualcuno è sempre pronto a rubare le loro torce, privandoli degli strumenti necessari per orientarsi. Questa “tradizione” è un gioco crudele, ma anche un modo per testare chi cerca di entrare nel loro mondo. Per confondere chi non è abituato, lanciano fumogeni colorati, creando nuvole dense di fumo che avvolgono i corridoi bui delle catacombe, rendendo l’orientamento una vera impresa.

Nonostante la trasformazione in un palcoscenico per feste estreme, la dimensione storica delle catacombe rimane viva. Ogni angolo racconta una storia, dal rifugio durante la guerra alle sepolture antiche. I catafill, pur rispettando questa memoria, l’hanno rivisitata, creando un ambiente dove le alleanze invisibili e la fratellanza tra chi ha scelto di vivere al di fuori delle regole sono al centro di tutto.