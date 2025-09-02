Cattivi odori dai campi rientrati. Il nodo del biodigestore

Non si chiude ancora il capitolo degli odori sgradevoli che, in modo discontinuo, appestano l’aria della città di Lugo. Oltre a quelli prodotti presumibilmente dal biodigestore dell’azienda Benfenati, si sono aggiunti la scorsa settimana altri effluvi avvertiti nella zona Est.

Le verifiche effettuate hanno permesso di identificare le cause e far rientrare il cattivo odore in pochi giorni. "Nel corso della settimana scorsa abbiamo affrontato una problematica provocata dallo spandimento di un ammentante, quindi un concime di tipo organico, non chimico e non pericoloso, che non era stato interrato – spiega la sindaca Elena Zannoni.

"Il fatto che fosse in superficie aveva provocato un odore molto forte. Per evitare che continuasse il disagio abbiamo chiesto al contadino di provvedere immediatamente al suo interramento. L’intervento è stata effettuato negli ultimi giorni della settimana scorsa per via di qualche difficoltà nella disponibilità dei mezzi da utilizzare ma, dopo l’interramento la problematica è totalmente rientrata e direi che da domenica scorsa non si sente più nulla".

"Ho chiesto al vicinato – continua – e ho avuto conferma che la situazione è molto migliorata. Sono anche stata personalmente in zona e non si sente più nulla. Ogni tanto – precisa - abbiamo delle problematiche provocate dagli spandimenti agricoli. Una cosa simile è successa anche oltre un mese fa a Santa Maria in Fabriago. Questo tipo di intervento rientra fra le attività di controllo ordinarie messe in atto dalla polizia locale quando viene segnalato uno spandimento che non è stato interrato o che ha provocato l’arrivo di mosche".

Diversa invece è la situazione legata ai cattivi odori legati alle attività svolte dall’azienda agricola Benfenati, la cui risoluzione richiede più tempo. Il Comune attende ancora di incontrare i vertici aziendali dopo la disponibilità dichiarata a condividere i risultati delle indagini condotte da Arpae e dagli esperti chiamati in causa.

"Dall’azienda hanno scritto proprio in questi giorni per un aggiornamento rispetto all’arrivo dei risultati delle consulenze richieste – sottolinea la sindaca Zannoni. "Nei prossimi giorni ci sentiremo per sapere quali azioni possono mettere in atto. Nel frattempo sono diminuite le segnalazioni anche se continuiamo a monitorare. Sicuramente il clima è anche cambiato e la cosa aiuta – conclude. "In ogni caso attendiamo gli esiti degli approfondimenti".

Monia Savioli